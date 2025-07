È un’emergenza sanitaria seria, ma a differenza della pandemia del 2020 in questo caso ci troviamo di fronte a un virus che non si trasmette da uomo a uomo. Visto che la diffusione di questa malattia è favorita dall’innalzamento delle temperature, un mezzo per ridurre il rischio da contagio sarebbe adottare il più in fretta possibile misure contro il climate change

All’alba di ieri il virus West Nile ha fatto la sua seconda vittima in Italia. Era un uomo di 77 anni deceduto all’istituto Spallanzani di Roma, dove era stato ricoverato il 20 luglio a causa della febbre alta e di varie difficoltà respiratorie e neurologiche. Soffriva di patologie pregresse, quali un’insufficienza renale cronica, e aveva anche subito un trapianto cardiaco. L’uomo viveva a Isola del Liri, in provincia di Frosinone.

Sempre ieri, il virus ha provocato il terzo decesso in pochi giorni, un ottantenne originario di Maddaloni ricoverato all’ospedale di Caserta. Il 20 luglio il virus aveva fatto un’altra vittima: all’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi era morta Filomena di Giovangiulio, un’anziana di 82 anni residente a Nerola, in provincia di Roma, che era stata ricoverata una settimana prima per febbre e un grave stato confusionale. Mentre risale a marzo il caso di un 75enne di Vespolate nel Novarese.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, da inizio anno fino al 23 luglio 2025 i casi confermati di infezione da virus West Nile nell’uomo in Italia sono stati 32, e 21 di questi tutti in provincia di Latina (di cui 15 presentano sintomi neuro-invasivi), altri in Campania, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto. Ma negli ultimi giorni i casi sono saliti a 44 solo nel Lazio. Queste notizie hanno subito riempito le prime pagine dei giornali, ma ci dobbiamo preoccupare? Fondamentalmente, non ci dobbiamo preoccupare più di tanto anche se si tratta di un’emergenza sanitaria seria perché questo virus – a differenza di quello del Covid – non si trasmette da uomo a uomo, e colpisce in forma grave solo anziani o persone con patologie pregresse.

Virus, cure e cause

Il virus del Nilo Occidentale – meglio noto come West Nile – è un virus a Rna isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda, appunto nel distretto del West Nile (da cui prende il nome). Il virus è diffuso in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America.

In natura, il principale serbatoio del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare. E proprio le zanzare, specie quelle del genere Culex, attraverso la loro puntura possono trasmettere il virus all’uomo. Ovviamente, tutte le condizioni che favoriscono la proliferazione delle zanzare – come la presenza di zone paludose o acque stagnanti, le stagioni con piogge abbondanti, la irrigazione di terreni agricoli, le condizioni climatiche con temperature e umidità alte – facilitano anche la diffusione dei contagi.

Non deve sorprenderci se piccoli focolai epidemici di virus West Nile sono scoppiati in queste settimane nelle campagne dell’Agro Pontino, e in piccoli distretti delle campagne campane, emiliane e venete. Quando il virus del West Nile penetra in un uomo attraverso la puntura di una zanzara infetta, circa un soggetto su quattro – specie se è un giovane con un sistema immunitario ben funzionante – non sviluppa nessuna infezione, ed è destinato a rimanere asintomatico. Però, i restanti tre soggetti infettati su quattro sviluppano una malattia denominata febbre del West Nile.

Dopo un periodo di incubazione che va dai due ai 15 giorni, il soggetto infetto mostra una febbre inizialmente moderata e destinata a crescere, a cui si associano spesso un senso di malessere generalizzato, nausea e cefalea, che rendono questa patologia simile ad una comune influenza. In seguito, possono comparire dolori oculari, mal di schiena, vomito, dolori muscolari e difficoltà respiratorie. In meno del 15 per cento dei casi, specie in pazienti anziani o più deboli o con altre patologie concomitanti, il virus può invadere il sistema nervoso centrale, e possono così verificarsi gravi complicazioni neurologiche quali una meningite asettica, un’encefalite o una meningoencefalite.

In questi soggetti compaiono sintomi neurologici di varia gravità: febbre elevata, marcata cefalea, debolezza, paralisi, modificazioni dello stato mentale con alterazioni dello stato di coscienza, confusione mentale, disorientamento, tremori e convulsioni, fino al coma. Attualmente non esiste un trattamento contro l’infezione da virus West Nile, cioè non esistono farmaci capaci di uccidere il virus in maniera diretta, così come non esistono vaccini che possano prevenire la malattia nell’uomo. Esiste solo un vaccino per uso veterinario utilizzato nei cavalli, che possono anche loro essere infettati dalla puntura della zanzara.

Purtroppo, la diffusione del virus West Nile è una delle conseguenze del riscaldamento globale: il clima della nostra penisola si sta lentamente tropicalizzando. Gli inverni sono sempre più brevi e le temperature e l’umidità si stanno progressivamente innalzando: ma nelle regioni caldo umide proliferano le zanzare, e con esse il virus West Nile.

Quindi, da una parte possiamo stare tranquilli perché il virus non si trasmette da uomo a uomo, ma dall’altra parte non esistono né terapia né vaccino efficaci contro di esso. L’unica cosa che possiamo fare è proteggerci con i mezzi di prevenzioni tradizionali contro le zanzare – indumenti che coprono braccia e gambe, insetticidi e spray antizanzare. Paradossalmente, un mezzo efficace per ridurre il rischio da contagio da virus West Nile sarebbe adottare il più in fretta possibile misure contro il riscaldamento globale.

© Riproduzione riservata