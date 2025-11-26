Meta limita l’uso di WhatsApp. L’Antitrust avvia un procedimento cautelare

L’Autorità amplia il perimetro dell’istruttoria avviata a luglio e punta il dito contro le nuove clausole contrattuali relative all’uso di servizi e tecnologie di intelligenza artificiale su WhatsApp, attive dallo scorso 15 ottobre. Clausole che di fatto vietano l’uso della piattaforma alle aziende concorrenti con conseguente danno per i consumatori. Ma l’azienda respinge le accuse e annuncia battaglia

Meta finisce di nuovo nel mirino dell’Antitrust e la situazione per l’azienda si fa più che seria: dopo l’istruttoria avviata a fine luglio per presunto abuso di posizione dominante nei servizi di comunicazione via WhatsApp - la società ha pre-installato dal mese di marzo il servizio di intelligenza artificiale sull’app, una modalità considerata alla stregua di un’imposizione ai clienti dei servizi di chatbot e assistenza attraverso l’Ia - l’autorità non solo ha ampliato il perimetro dell’istrut