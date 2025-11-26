Fatti

Meta limita l’uso di WhatsApp. L’Antitrust avvia un procedimento cautelare

Mila Fiordalisi
26 novembre 2025 • 14:20

L’Autorità amplia il perimetro dell’istruttoria avviata a luglio e punta il dito contro le nuove clausole contrattuali relative all’uso di servizi e tecnologie di intelligenza artificiale su WhatsApp, attive dallo scorso 15 ottobre. Clausole che di fatto vietano l’uso della piattaforma alle aziende concorrenti con conseguente danno per i consumatori. Ma l’azienda respinge le accuse e annuncia battaglia

Meta finisce di nuovo nel mirino dell’Antitrust e la situazione per l’azienda si fa più che seria: dopo l’istruttoria avviata a fine luglio per presunto abuso di posizione dominante nei servizi di comunicazione via WhatsApp - la società ha pre-installato dal mese di marzo il servizio di intelligenza artificiale sull’app, una modalità considerata alla stregua di un’imposizione ai clienti dei servizi di chatbot e assistenza attraverso l’Ia - l’autorità non solo ha ampliato il perimetro dell’istrut

Per continuare a leggere questo articolo

Mila Fiordalisi

Giornalista professionista, esperta di telecomunicazioni, space economy e innovazione digitale è stata Direttrice di CorCom e Spaceconomy360. Nel 2023 si è aggiudicata il premio come miglior giornalista digitale dell’anno nell’ambito della prima edizione del Premio Nazionale “Comunicazione costruttiva”, ideato e assegnato dalla Fondazione Pensiero Solido. Nel 2017 il Riconoscimento speciale nell’ambito della Campagna sull’efficienza energetica “Italia in Classe A” promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Enea, nel 2011 il Premio giornalistico Anfov, nel 2002 il Cisco Web Award per la categoria settimanali e periodici di informazione e nel 1999 il Premio Giornalistico Smau. Laurea in Lingue e letterature straniere si è successivamente diplomata alla Scuola di Giornalismo Luiss “Guido Carli”.