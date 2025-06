Non ha ancora chiuso ufficialmente la sua attività agonistica e il suo incedere nel tour è quello di chi ha capito che les jeux sont faits e non c’è più molto da dire. Con il terribile pensiero che la gente ha tifato per te perché non c’era nessun altro

Povero Fognini. Il lungo addio, per dirla alla Chandler, che Fabio sta dando al mondo del tennis è un fallimento. O meglio: una perfida stranezza. Il tennista di Arma di Taggia non ha ancora chiuso ufficialmente la sua attività agonistica ma il suo incedere nel tour è quello di chi ha capito che les jeux sont faits e non c’è più molto da dire.

A Parigi ha giocato le qualificazioni ed è stato sconfitto da un mezzo figuro, a Roma ha perso al primo turno, ha salutato gli astanti, è uscito dal campo e tanti saluti. Due dei tre tornei chiave sulla terra, la superficie che più ha amato e sulla quale ha conquistato, a Montecarlo, il titolo più prestigioso della sua carriera. E poi a Stoccarda ha perso subito dal francese Moutet, a Nottingham dal britannico Ferry, a Wimbledon ha pescato Alcaraz.

Un addio triste, prolungato che, analizzato con un po’ di attenzione, non ha altro senso (forse) che il rispetto dei contratti commerciali in essere. Una sensazione rafforzata dalle parole di Rafa Nadal, il quale al giornale francese L’Équipe ha dichiarato che il suo ultimo anno concluso con una tristissima sconfitta nelle finali di Davis se lo sarebbe anche potuto risparmiare.

Il buon Rafa nel 2024 ha comunque preso parte al Six Kings Slam del principe Bin Salman a Riad e ha messo in cassa un milione e mezzo di euro per aver giocato due partitine: il sacrificio di sottoporre le sue articolazioni ad altri dodici mesi di fatiche diciamo che ha avuto una sua ricompensa.

Di certo Fognini non è Nadal pur essendo stato l’unico a parte gli altri tre del magico quartetto, a poter dire di averlo battuto quattro volte, delle quali due (Montecarlo e Barcellona) sulla terra. Ma la sensazione fastidiosa è che in questi mesi la sua carriera stia trovando una conclusione senza gioia e senza pathos e che lui stesso stia prendendo atto che certi nodi stanno venendo al pettine tutti insieme. E la cosa lo colpisce forse più di quanto si sarebbe aspettato.

Diciamolo con altre parole: Fognini è al capolinea e gliene importa poco a pochi. Il peggio (per lui) è che la misura della disattenzione con cui il prolungato addio si sta svolgendo è la stessa che lui stesso ha applicato nel corso degli anni nel mostrare a chi lo stava guardando e ne apprezzava le indubitabili doti che in fondo lui il tennis lo odiava. O perlomeno: non poteva farne a meno visto che la famiglia tanto aveva investito su di lui (leggi papà Fufo) e lui stesso non poteva più cambiare rotta dedicandosi ad altro, al calcio per esempio.

Sopra le righe

Gli indizi si sprecano e chiunque può mettere in fila quelli che preferisce. Le ripetute sceneggiate in campo fra le quali l’intemerata contro gli organizzatori di Wimbledon colpevoli di aver programmato il suo match sul campo 14 e non su un court più prestigioso, espresso al grido di «dovrebbero bombardarlo, questo posto» occupa un’inscalfibile pole position, ignaro che proprio il Centrale di Wimbledon fu bombardato dai nazisti.

Il furioso bercio di Montecarlo all’indirizzo di Fufo o non si ancora bene di chi durante un cambio campo. Le racchette demolite. La continua e ripetuta furia contro la sorte colpevole di non averlo dotato di una statura da cestista con inguaribili conseguenze sull’efficacia del suo servizio. Le sue reiterate reprimende contro chi osava criticarne i comportamenti al grido di «Io ci metto la faccia», il che ha lasciato intendere per anni che dietro l’angolo soprattutto quando si trattava di giocare in Davis altri nascondessero la faccia o esponessero invece qualche altra parte anatomica.

Qualcuno potrebbe obiettare: e che c’è di strano? Pure Nastase berciava in campo o prendeva per i fondelli Arthur Ashe, pure Connors insultava chiunque gli capitasse a tiro, pure McEnroe faceva McEnroe, pure Canè spaccava fioriere al Foro. Ma, a parte il buon Canè, gli altri, dopo i berci e le racchettate, avevano il volto satanico di chi se non era proprio felice almeno s’era divertito, aveva creato una sceneggiata, era diventato più personaggio. Fognini no.

Dopo vittorie o sconfitte ha avuto più o meno sempre l’espressione chi si trova suo malgrado a dover reggere un ruolo ma, porco cane, se avessi la possibilità di mandare tutti quanti in quel posto lì oh come coglierei l’occasione. Dopo aver vinto a Montecarlo il suo speech fu tombale, non nel senso della cripta ma in quello di Alberto sciatore: che bello, ho vinto qui sono vicino a casa saluti cari e figli maschi.

Il fatto è che quell’atteggiamento ora instilla un sospetto tutto sommato terribile per uno che al tennis ha consegnato tutta la sua vita o quasi; tifavano per me perché non c’era nessun altro. Che poi altri ci sono stati eccome: uno fra tutti il buon Andreas Seppi, un rematore di rara dedizione, un paleo (molto paleo) Sinner non foss’altro per i comuni natali altoatesini, autore di grandi e non sempre vincenti battaglie in Davis e tuttora detentore di una delle feste di popolo più memorabili della storia recente degli Internazionali d’Italia: quando sul Pietrangeli sconfisse Wawrinka.

Uno, il Seppi, cui non solo non è stata dedicata una targa sulla terra del Centrale, forse sarebbe stato francamente troppo: ma gli è stata pure negata tempo fa una wildcard che gli avrebbe consentito di festeggiare il suo addio al tennis sul suolo patrio. Ma Fognini pensava di meritare un po’ più di affetto. E invece scopre che sic transit gloria mundi non solo per tutti ma soprattutto per chi, nel colpire palline spesso con qualità, non ha mai fatto sognare. Perché per suscitare il sogno devi essere tu il primo ad averne uno da inseguire.

Se trasmetti la sensazione che non sia così appena arriva un ragazzino rosso di capelli o un altro con lo smanicato da Carrara oppure anche un Sonego qualunque che sputa l’anima anche quando non ce ne sarebbe bisogno e che è ben felice di sputarla, allora la tua stella sbiadisce molto in fretta. Specie se il tuo mantra in campo non è stato un auto incitamento ma una frase rivolta all’avversario di turno colpevole di aver conquistato un punto: non sa nemmeno lui dove tira.

La solitudine

Che qualcosa non stesse andando per il verso giusto lo si è capito quando dopo l’operazione ai piedi, è stata prodotta una docuserie sulla sua fase di recupero in cui era amorevolmente seguito dalla moglie, nonché madre dei suoi tre figli, Flavia Pennetta: l’hanno vista in tre, esclusi parenti e amici.

Pochi mesi fa a sgomberare il campo dai dubbi ci ha pensato il capitano di Davis, Volandri, a peggiorare la situazione non convocandolo per le Finali di Malaga. Oggi l’ex top ten Fognini forse si rende conto che capitalizzare nel post-tennis la sua carriera agonistica potrebbe essere complicato per scarsità di polpa: nel senso che c’è poco da capitalizzare.

Non basta aver vinto nove titoli in singolare per diventare oggetto di passione. Anche se sei residente in Italia, l’Agenzia delle Entrate ti scrive in Italia e paghi le tasse in Italia. A differenza di tutti gli altri che oggi si nutrono di quel sostegno popolare che nei tuoi confronti era forse drogato dal fatto che eri uno dei pochi che tenevano in piedi la baracca.

Magari a Fabio va bene così: intanto si è già inserito sulla strada del management sportivo. C’è da sperare che chi di dovere organizzi per lui un abbraccio degno di nota quando smetterà di giocare del tutto. Forse non si commuoverà comunque; però che bello sarebbe se ci riuscisse. Da una lacrima sul viso si capiscono tante cose, lo diceva anche Bobby Solo.

