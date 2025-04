Yeman detiene i record italiani dei 3000, 5000 e 10000 metri, ma da due anni ha messo da parte le gare in pista per darsi alla leggendaria distanza dei 42 km. Domenica 27 sarà al via della gara di Londra, dove potrebbe cadere il muro delle due ore. «La maratona mi ha migliorato nella vita di tutti i giorni, diventi quasi un mentore di te stesso tra concentrazione, auto incoraggiamento. Ho imparato a non innervosirmi. Penso a un figlio, ma non è ancora il momento»

Il cuore di Yeman Crippa è a Trento ma le gambe e la testa viaggiano per tutto il mondo. Londra e Tokyo le prossime mete certe. Nella capitale britannica domenica 27 aprile correrà la maratona, una edizione che si preannuncia stellare. In Giappone ci andrà a metà settembre per i Mondiali di atletica.

Il 28enne azzurro ha fatto la storia del mezzofondo italiano in pista. Sul podio dei ricordi speciali c’è il bronzo europeo nel 2018, poi il record italiano ai Mondiali di Doha 2019 nei 10000 metri (27’10”76) migliorando dopo trent’anni quello iconico di Salvatore Totò Antibo, arrivando all’oro degli Europei di Monaco 2022.

Crippa detiene i record nazionali dei 3000, 5000 e 10000 metri. Da due anni ha dato l’addio alla pista per abbracciare cocciutamente le fatiche della strada.

Quando mi chiedono: hai nostalgia della pista? Rispondo sempre: zero. Non ho mai avuto alcun ripensamento, sono orgoglioso della mia scelta, consapevole delle difficoltà a cui sarei andato incontro. Ho dovuto cambiare tutto, dall’allenamento all’alimentazione, ho dovuto sfidare la mia testa.

Andiamo per gradi. Partiamo dall’allenamento, con l’aumento dei chilometri, e dall’alimentazione.

Anche quando devo correre di meno, faccio comunque minimo 20 km. In media corro 190 km alla settimana. Mi segue un nutrizionista, per sopportare tutti questi chilometri mangio molto di più, tanti carboidrati a colazione, pranzo e cena. Devo limitare i dolci, la pizza e cose del genere ma non mi pesa. A pensarci bene c’è una cosetta che mi dispiace.

Cioè?

La birretta con gli amici. Quando usciamo insieme, loro la bevono mentre io ho tra le mani un succo di frutta. Parliamo di rinunce fattibili, eh. Sono felice della mia vita, mi faccio un sedere tanto ma sono riconoscente di potermelo fare, di essere riuscito a trasformare la mia passione in un lavoro.

Il percorso di crescita mentale, invece?

La maratona mi ha migliorato nella vita di tutti i giorni, diventi quasi un mentore di te stesso tra concentrazione, auto incoraggiamento, anche molta attenzione perché con tanti chilometri da correre aumenta il rischio di infortunarsi, mandando in malora l’intera preparazione. Ho imparato una miriade di cose, ad avere pazienza, a non innervosirmi. Credo di essere diventato una persona migliore.

È appena tornato da un ritiro di 38 giorni in Kenya nella Rift Valley, la terra dei grandi campioni. Da quattro anni sceglie il centro running a Iten.

L’altura rende gli allenamenti impegnativi ma il corpo ne trae beneficio, aumentando la resistenza. Iten è un piccolo villaggio a circa 2400 metri di altitudine, è a nord di Nairobi, sono sette ore di viaggio in auto. Corrono tutti. C’è il mio allenatore Massimo Pegoretti che mi segue da 15 anni, il nostro è un rapporto solido e di crescita reciproca. Ci sono altri coach, preparatori e fisioterapisti, c’è una cuoca che cucina per tutti. Certo, fuori non c’è null’altro, nessun ristorante o cinema. Non ci sono distrazioni.

La vita ascetica che spesso ha fatto vedere, nei suoi video, la leggenda Eliud Kipchoge, due ori olimpici, ex detentore del record del mondo della maratona (2h01:09) poi migliorato dal compianto Kelvin Kiptum (2h00:35).

Eliud si allena a Kaptagat, a 50 Km dal mio camp, in zona ci sono anche le strutture di aziende sportive. La tipologia è simile per tutti i centri, c’è una sorta di foresteria, nelle camere c’è un letto e un bagno alla turca che ha sopra la doccia. È tutto molto spartano, ma se lì ci vivono i maratoneti più forti del mondo perché mai dovrei lamentarmi io? È un’esperienza che mi insegna molto, è un bagno di umiltà.

La sua fase di adattamento alla maratona è terminata? La sua prima nel 2023 a Milano (2h08:57). Nella seconda a Siviglia ha stabilito l’allora record italiano 2h06:06. La terza ai Giochi di Parigi è stata sofferta dal trentacinquesimo chilometro (2h10:36). Domenica prossima, 27 aprile, correrà la Maratona di Londra, la sua quarta in carriera.

Mi sto ancora conoscendo, cerco di essere più intelligente nel gestirmi. Si dice che dalla terza-quarta maratona si inizia a dare il meglio, cioè il tuo corpo comincia a capire i 42,195 km della distanza. Avevo voglia di mettermi alla prova in una delle Six Majors che sono New York, Berlino, Chicago, Tokyo, Boston e appunto la maratona di Londra.

Sarà una edizione mai vista, la miglior starting list della storia. Correranno il campione olimpico, l’etiope Tamirat Tola, il connazionale Milkesa Mengesha, i keniani Timothy Kiplagat e Sabastian Sawe, quest’ultimo è stato il debuttante più veloce in 2h02:05. C’è curiosità per il debutto di Jacob Kiplimo già capace di correre la mezza maratona in 56:42.

Non dimentichiamoci di Eliud Kipchoge, un numero da fuoriclasse lui lo può sempre tirare fuori. Sicuramente mi gasa tanto partecipare a questa edizione stellare. Dall’altra parte mi dico: ma proprio quest’anno ci devono essere tutti insieme i più forti? Cioè, se dovessi magari fare il mio personal best in 2h04 sarebbe brutto che valesse un sesto o settimo posto. L’anno scorso l’inglese Emile Cairess è arrivato terzo in 2h06:46.

Partenza dal parco di Greenwich e arrivo di fronte a Buckingham Palace. Un tale profumo di storia fa immaginare anche di abbattere il muro fatidico delle due ore? L’impresa appare vicinissima.

Di certo le scarpe di ultima generazione, con la piastra in carbonio, o con la presenza di una super schiuma nella suola, hanno cambiato il modo di correre di noi atleti e di tantissimi amatori che le indossano. Sono performanti in gara ma il vantaggio principale è nel recupero più veloce. Si può correre molto di più, prima con le scarpe basse e secche ci voleva un mese per recuperare lo sforzo di una maratona, adesso basta meno di una settimana.

Mercoledì scorso la notizia ufficiale: Yeman Crippa, Yohanes Chiappinelli e Iliass Aouani sono i primi tre azzurri dell’atletica convocati per i Mondiali di Tokyo di settembre. Chiappinelli a dicembre le ha strappato il record italiano (2h05:24), Aouani una settimana fa ha vinto l’oro agli Europei. C’è un fermento notevole nella distanza.

È bello, stiamo seguendo l’onda del mondo, come tutta l’atletica azzurra sta facendo da Tokyo in poi, con anche i giovani Mattia Furlani o Larissa Iapichino. Limitando il discorso alla maratona, tra di noi la rivalità c’è ma prevale il rispetto, conosciamo troppo bene i sacrifici l’uno dell’altro. Con Chiappinelli ho un rapporto più stretto, ci siamo allenati spesso insieme, lo considero quasi un fratello, abbiamo una storia simile, entrambi adottati in Etiopia.

Lei ha perso i genitori nella guerra tra Etiopia ed Eritrea. Aveva cinque anni quando nell’orfanotrofio di Addis Abeba arrivarono i coniugi Roberto e Luisa Crippa che la adottarono, insieme a cinque fratelli e tre cugini, portandovi a vivere a Trento. Della sua storia si è parlato spesso, meno della separazione dei genitori adottivi. Che momento è stato per lei?

Si sono separati quando io avevo 15 anni, all’inizio non l’ho vissuta bene, vedevo papà che ci soffriva, ma ero abbastanza grande da capire. Ne hanno sicuramente più patito le mie sorelle, erano più piccole. Adesso viviamo vicini, papà a Tione, mamma ad Arco, io a Trento che adoro. Non la cambierei con nessun’altra città, la considero una capitale di cultura sportiva. Tranne il calcio che è in serie C, tutto il resto è in serie A, dal basket al volley, al curling in Val di Cembra. Senza dimenticare la fantastica Nadia Battocletti, anche lei ci vive.

Da tre anni e mezzo convive con Sofia. Ad una famiglia tutta sua ci pensa?

Ci penso quando vedo i miei coetanei con figli, mi dico: prima o poi…Ma non è ancora il momento. La mia fidanzata Sofia ha due anni meno di me, deve inseguire i suoi sogni, ha studiato da estetista. Io ho ancora un po’ da dare al mio sport, devo girare il mondo tra gare e ritiri, non intendo proprio crescere un figlio in mia assenza. Voglio essere un padre presente.

