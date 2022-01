Yuman salirà sul palco dell’Ariston come artista in gara per la 72a edizione del Festival di Sanremo con il brano Ora E Qui (Leave Music/Polydor). Lui ha fatto parte di uno degli esperimenti della gara di quest’anno, ha vinto a dicembre 2021 Sanremo Giovani con il brano Mille Notti, ed è arrivato diritto tra i venticinque Big di Sanremo 2022, pronto a gareggiare con Ora e qui.

La storia

Il giovane cantautore romano, di padre capoverdiano, annuncia l’uscita del suo ultimo lavoro discografico. Oltre ai brani sanremesi conterrà quattro brani inediti, sia in italiano che in inglese, lingua quest’ultima che fino ad oggi Yuman ha adottato per far esplodere il suo soul di matrice internazionale.

Il nuovo album, Qui, rappresenta il punto di partenza, in perfetto equilibrio tra soul anglofono e l’urgenza espressiva dell’italiano, un Ep che vuole mostrare le potenzialità della sua voce.

Ora e qui

C’è una strada, tutta curve, tra il cuore e la testa

Senza mappe, scorciatoie, o un’area di sosta

A perdersi, io lo so bene, basta niente, come in mare

Ma quando stavo per arrendermi, mi hai insegnato a respirare.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene, se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosseun istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è solo l’inizio del viaggio: mi piace,

Vieni con me.

Quante liste impolverate dai miei prima o poi

Notti appese a uno schermo, a fare le sei… le sei!

A vivere in un film che so a memoria, rinchiuso in un finale sempre uguale

Ma poi mi hai detto: guarda là fuori, lo so che hai paura,

Cadrai, ti farai male, ma è così se vuoi volare e.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è l’inizio del viaggio e mi piace,

Resta con me.

Ehi, ehi…

Partiamo anche adesso, dai!

Hai tenuto insieme il mio mondo, combattuto per due, vedrai.

Ora tocca a me, dimostrarti che

Voglio dire noi

Voglio dirlo più forte

Ancora più forte

Ancora una volta, sì.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene, se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è l’inizio del viaggio e mi piace,

Resta con me.

