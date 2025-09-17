Powell alla fine taglia i tassi, ma Trump non mollerà la presa sulla Fed

true false

La Federal Reserve ha tagliato i tassi (di un quarto di punto, in una forchetta fra il 4 e il 4,25 per cento). È quello che Trump chiede da mesi, non ascoltato da Jerome Powell. Se il governatore della Banca centrale americana li ha tagliati mercoledì 17 non è per assecondarlo, ma perché ritiene che ora ci siano i motivi economici che giustificano un ribasso del costo del denaro. Da una parte ci sono i primi segnali di indebolimento dei dati sull’occupazione e dall’altra tenere i tassi elevati e