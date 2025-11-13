IL CORTOCIRCUITO

Garante Privacy, così il governo potrebbe revocare i commissari

Giulia Merlo
13 novembre 2025 • 19:37

L’Autorità è stata istituita in applicazione del Gdpr europeo, ma non è stata recepita la norma che prevede la rimozione dei membri per colpa grave. Servirebbe un correttivo  

Quello in corso rispetto al Garante per la Privacy è un cortocircuito istituzionale, che mischia legge italiana e regolamento europeo in un groviglio inestricabile che non permette di sbloccare l’attuale stallo. La situazione è la seguente: l’Autorità garante, composta da quattro membri rispetto alla cui imparzialità la trasmissione Report ha sollevato (e motivato) forti dubbi, è un’autorità amministrativa indipendente in cui requisito è appunto quello di non avere alcun vincolo di subordinazion

Per continuare a leggere questo articolo

Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.