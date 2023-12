A ridosso dai due mesi dal 7 ottobre sembra più lontana che mai una soluzione pacifica del conflitto tra Hamas e Israele. La diplomazia, con i suoi tempi lunghi, ha ottenuto al momento tregue momentanee, l’entrata nella Striscia di aiuti umanitari e il ritorno in patria di 113 ostaggi imprigionati dal gruppo terroristico. Ma basta poco per tornare nuovamente a una nuova escalation militare. E così, il bollettino quotidiano di Hamas ha ripreso la conta.

Sarebbero più di settecento i palestinesi uccisi nel fine settimana da quando sono riprese le ostilità. Numeri che nonostante non hanno un riscontro indipendente (impossibile averlo al momento) raccontano la supremazia militare di Israele. Con la ripresa dei bombardamenti sono ricominciate le evacuazioni tramite il valico di Rafah.

In giornata secondo quanto riferisce Al Jazeera dovrebbero lasciare la Striscia e andare in Egitto circa seicento cittadini stranieri o aventi doppia nazionalità. La maggior parte sono americani e canadesi, ma ci sono anche norvegesi, greci, turchi e tedeschi.

Intanto, dentro la Striscia la crisi umanitaria peggiora di giorno in giorno. Secondo le Nazioni unite circa il 75 per cento della popolazione è sfollata. Le condizioni igienico sanitarie favoriscono il proliferare di malattie. In una scuola dell’Agenzia Onu per la protezione dei rifugiati palestinesi è scoppiata un’epidemia di epatite A.

L’operazione

Le forze armate israeliane (Idf) hanno detto che con l’operazione via terra su Gaza sono riusciti a individuare ben 800 tunnel di Hamas. Cinquecento di questi sono stati distrutti. La stessa fine è toccata a centinaia di infrastrutture e avamposti appartenenti al gruppo terroristico. Decine di vertici militari sono stati uccisi in blitz e raid aerei, mentre in Cisgiordania sono state arrestate centinaia di palestinesi.

Ma non basta per annientare Hamas. Secondo il presidente francese Emmanuel Macron, per raggiungere l’obiettivo ci vorrebbero almeno dieci anni. E Israele non può permettersi di affrontare un conflitto così lungo, non soltanto per una questione economica ma anche perché prima o poi il gabinetto di guerra dovrà fare i conti con l’instabilità politica interna.

Bocciata la proposta Usa

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha risposto alla proposta lanciata a Dubai durante la Cop28 dalla vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, secondo cui la Casa Bianca vorrebbe affidare la gestione di Gaza all’Autorità nazionale palestinese. Ma per raggiungere l’obiettivo bisogna rinforzare l’organismo e guidare il processo di transizione una volta concluso il conflitto.

Una proposta che però non ha trovato il favore del governo israeliano: «È un errore affidare all'Autorità Palestinese la responsabilità di Gaza perché ci ritroveremo con lo stesso risultato. Sono accomunate dal rifiuto dell’esistenza di Israele», ha detto Netanyahu.

L’incontro di martedì

In questi giorni Doha è il centro nevralgico delle trattative. È in Qatar che diversi leader politici e non di Hamas hanno trovato rifugio negli anni. Ed è qui che i servizi di sicurezza americani e israeliani si incontrano per trattare sugli ostaggi. Martedì è atteso in città il vertice dei ministri degli Esteri dei paesi del Golfo. La situazione a Gaza è il primo punto all’ordine del giorno. I leader arabi, che hanno preferito non esporsi tanto a livello mediatico, sono chiamati a rispondere anche alle domande della comunità arabo-musulmana che chiedono un loro maggiore coinvolgimento nel conflitto.

© Riproduzione riservata