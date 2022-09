Il prossimo Csm vedrà una compagine laica forte e temo agguerrita e i cosiddetti indipendenti, pur avendo comitati o gruppi di sostenitori alle spalle, si propongono come monadi, anche se in molti poi si sono collegati tra di loro per tentare di garantire almeno a qualcuno l’elezione. In un panorama così variegato, il rischio di trovare singoli o gruppi che facciano da sponda alla politica per riforme peggiorative in cambio di nomine importanti gradite a tutte le parti in causa è altissimo

Sono Tullio Morello, candidato nel collegio dei giudici n.3, attualmente Presidente di sezione del Tribunale di Napoli, di cui sono anche Presidente Coordinatore del dibattimento penale.

In magistratura dal 1991 ho svolto le mie funzioni sempre in ruolo, a Palermo, a Torre Annunziata e a Napoli.

Sono iscritto ad AreaDG e candidato per questo gruppo, dopo avere maturato varie esperienze in Anm e al Consiglio Giudiziario.

Gli errori della magistratura associata

Guardando indietro gli errori fatti dalla magistratura, associata e non, sono stati abbondantemente sviscerati ma non sempre con lucidità. Alcune correnti più di altre si sono adeguate alla legge della domanda e dell’offerta garantendo protezione e sostegno a chi le chiedeva, e ciò non accadeva solo per le nomine o in alcuni casi di disciplinari, ma finanche per l’ammissione a un corso o a semplici informazioni che dovrebbero essere dovute e che invece venivano centellinate preziosamente come un dono.

Si è trattato di un malcostume che ha coinvolto non solo i vertici ma anche la base, fortunatamente solo in parte e non tutti i gruppi nella stessa maniera. L’indignazione da alcuni è stata ostentata come sintomo della propria onestà ma solo di facciata. Ho letto mail infuocate scritte da direttivi, semidirettivi e cassazionisti per i quali ogni nomina era da stigmatizzare tranne la propria.

L’attenzione dei colleghi si è riversata morbosamente solo verso i lavori della Quinta Commissione del Csm tralasciando l’operato delle altre otto commissioni che decidono il destino della magistratura e il grado della sua indipendenza molto più di quella, e nelle quali le differenze ideologiche delle correnti emergono più plasticamente.

Allo stesso tempo sempre guardando al passato devo però anche sottolineare che negli ultimi quindici anni abbiamo avuto mediamente dei dirigenti migliori e più attrezzati di quelli che c’erano quando sono entrato in magistratura trenta anni fa.

Le nomine

Io ritengo che quello delle nomine sia un problema analizzato, di frequente, da una prospettiva sbagliata. La nomina viene vista come una ricompensa alla carriera del singolo, mentre andrebbe valutata soprattutto in relazione al servizio per l’ufficio e per i cittadini.

Il miglior dirigente è quello in grado di offrire l’organizzazione migliore, e il suo ruolo deve essere visto innanzitutto come un servizio. In tal senso una riduzione di esoneri per direttivi e soprattutto semidirettivi potrebbe porre un freno a quel fenomeno che chiamiamo carrierismo e che dalla riforma del 2006 ha visto un mutato atteggiamento dei magistrati rispetto alla carriera.

Meno esoneri vorrebbe dire ridurre il campo dei contendenti a un incarico semidirettivo o direttivo a chi ha veramente una propensione alla fase organizzativa e non è a caccia di medaglie o di occasioni per sottrarsi in parte o in tutto all’attività giudiziaria.

Io stesso per il primo anno in cui sono stato presidente di sezione ho rinunciato all’esonero che mi spettava obbligatoriamente e sono riuscito a svolgere serenamente il mio lavoro, e ne ho usufruito solo quando sono stato nominato presidente coordinatore di 8 sezioni e ho dovuto curare tutta la fase di avviamento dell’UPP del settore penale quando oggettivamente era impossibile continuare a svolgere contemporaneamente tre funzioni diverse, e ho visto ridurre le mie udienze monocratiche da 4 a 2 al mese mantenendo inalterate le 8 udienze collegiali.

Se analizziamo i risultati non esaltanti che ha offerto la macchina giudiziaria in Italia, fino ad oggi essi sono dipesi solo in parte dalle capacità organizzative dei singoli magistrati (dirigenti e non) ma sono la conseguenza dal carico di lavoro di ciascuno di noi fatto di numeri che materialmente non consentono di definire tutto in tempi accettabili.

Nessuna riforma processuale e ordinamentale sganciata da riforme sostanziali che riducano il ricorso al giudizio penale o civile potrebbe ottenere risultati migliorativi dei dati attuali.

Le riforme spettano alla politica e da quando mi occupo di giustizia ho visto una politica tesa solo a contrastare l’operato della magistratura con leggi e con un vero sabotaggio degli strumenti a disposizione degli uffici.

Certamente ci sono state strumentalizzazioni ed errori anche da parte di alcuni miei colleghi ed ex colleghi ma per emendare casi isolati la politica ha finito con il mettere in ginocchio un intero settore.

Il ruolo dei laici

Il prossimo Csm vedrà una compagine laica forte e temo agguerrita. Il rinvio delle elezioni lascia intendere la volontà di far scegliere al Parlamento membri molto connotati politicamente, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di rinviare la seduta per la loro nomina.

I numeri del nuovo Csm prevederanno la presenza di 10 laici (6 scelti dalla maggioranza e 4 dall’opposizione) e 20 togati. Per il sistema elettorale previsto dalla riforma difficilmente un gruppo eleggerà 6 togati cosicché, per la prima volta dalla sua istituzione, la “corrente” numericamente più rappresentata in seno al Csm sarà quella politica dei partiti di maggioranza, con tutte le rischiose conseguenze per l’indipendenza della magistratura che sono prevedibili.

La vicenda dell’Hotel Champagne dimostra che alla politica le nomine interessano eccome e ci sono stati consiglieri (tutti togati) che si sono prestati a discuterne direttamente di nascosto con i politici e non nella sede naturale all’interno del Csm dove pure dei rappresentanti nominati dal Parlamento sedevano.

Tra i candidati togati alle prossime elezioni consiliari sono fioriti gruppi e comitati a sostegno di Tizio o di Caio in nome di una sbandierata indipendenza che in realtà connota e dovrebbe connotare qualunque magistrato. Io per primo pur appartenendo a un gruppo sono ritenuto da chi mi conosce come una persona molto indipendente.

E allora voglio evidenziare che un comitato o qualunque gruppo di persone a sostegno di un candidato non sono astrattamente tanto diversi da una corrente, laddove il candidato eletto sia sensibile e riconoscente verso chi lo ha fatto eleggere.

I candidati delle correnti hanno, con le loro differenze, un bagaglio in più che sono le idee comuni note circa l’organizzazione degli uffici, la visione della carriera del magistrato, l’approccio al tema disciplinare, l’uso delle risorse e la visione dei carichi di lavoro, tanto per citare alcuni temi. Mentre i cosiddetti indipendenti, pur avendo comitati o gruppi di sostenitori alle spalle, si propongono come monadi, anche se in molti poi si sono collegati tra di loro per tentare di garantire almeno a qualcuno l’elezione.

Ebbene in un panorama così variegato e in un Csm così pericolosamente spostato verso la politica, il rischio di trovare singoli o gruppi che facciano da sponda alla politica per riforme peggiorative in cambio di nomine importanti gradite a tutte le parti in causa è altissimo.

Ecco, oltre che parlare di programmi e di idee che ho sulla giustizia che sono agevolmente consultabili sul sito di AreaDG, l’impegno maggiore che voglio assumermi in caso di elezione è proprio quello di vigilare affinché quel rischio non si concretizzi e di denunciarlo laddove dovessi vederlo realizzato.

