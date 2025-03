La bomba è scoppiata a via Arenula, di primo mattino, con l’arrivo della rassegna stampa. In prima pagina del Foglio un «colloquio informale» con il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, che criticava pesantemente la riforma della separazione delle carriere e, di fatto, confermava i sospetti da sempre espressi dai magistrati, riflettendo su come portare il pm sotto il controllo dell’esecutivo.

Il contenuto del colloquio è sembrato, a dir poco, surreale. «Dare ai pubblici ministeri un proprio Csm è un errore strategico che, per eterogenesi dei fini, si rivolterà contro. I pm, prima di divorare i politici, andranno a divorare i giudici. L’unica cosa figa della riforma è il sorteggio dei togati al Csm, basta», le parole del sottosegretario. E ancora: «C’è un rischio nel doppio Csm. O si va fino in fondo e si porta il pm sotto l’esecutivo, come avviene in tanti paesi, oppure gli si toglie il potere di impulso sulle indagini. Ma dare un Csm al pm è un errore».

Impossibile smentire. Infatti, dopo qualche ora, Delmastro non ha potuto fare altro che firmare una nota imbarazzata in cui sosteneva che l’articolo avesse «esasperato il significato dei ragionamenti che ho fatto». Ragionamenti che, però, sono stati riportati alla lettera, come ha dimostrato l’audio messo online dal Foglio qualche ora dopo.

L’esponente di FdI ha comunque aggiunto una precisazione obbligatoria, che però suona poco sincera: «L’impianto della riforma è ottimo e in maggioranza c’è assoluta condivisione». Ma il danno è fatto e non c’è modo di tornare indietro.

Le reazioni

I giudizi pesanti di Delmastro sono caduti come un fulmine sul ministero della Giustizia, spiazzando il ministro Carlo Nordio e mandando su tutte le furie gli alleati di maggioranza, soprattutto Forza Italia. «Quella di Delmastro è una posizione incomprensibile e indecifrabile», il secco affondo del capogruppo azzurro in commissione Giustizia alla Camera, Tommaso Calderone. La Lega, invece, ha fatto pesare il suo silenzio: emblematico alla luce del rapporto difficile con la premier negli ultimi giorni.

Anche il tempismo è pessimo: proprio nel vertice di maggioranza in settimana, palazzo Chigi aveva dettato una linea chiara secondo cui la riforma deve proseguire spedita e la strategia è quella di «agire compatti ed evitare, riguardo ai vari provvedimenti, fughe in avanti sul tema della giustizia, cercando di scongiurare un ulteriore innalzamento dei toni su alcuni argomenti».

Dentro Fratelli d’Italia la reazione è stata quella di allargare le braccia. Delmastro si muove in autonomia perché sa di godere di un rapporto privilegiato con la premier Giorgia Meloni ed è noto per le sue intemperanze verbali. «Questa è solo l’ennesima che combina», dice una fonte interna, che cita il caso Cospito e il suo coinvolgimento nella festa di Capodanno degli spari che hanno portato all’espulsione del deputato Emanuele Pozzolo da FdI. Eppure, come sempre quando si parla di Delmastro, le dimissioni chieste non vengono nemmeno prese in considerazione.

«Ha espresso il suo parere, ma la linea è quella che dà il partito», è la sintesi di FdI, che nel pomeriggio ha dato mandato ai suoi di intervenire in difesa del collega. «Attacchi in malafede», ha detto Carolina Varchi. «Lui ha difeso la riforma», le ha fatto eco Marco Lisei.

A chiudere la questione, in serata, è intervenuto il guardasigilli Nordio. «Delmastro ha chiarito che la nostra condivisione è totale», ha detto, parlando di «enfatizzazioni giornalistiche».

Questo a microfoni accesi. Tuttavia nel corso della giornata da via Arenula è trapelato soprattutto «spaesamento» e c’è chi racconta di aver sentito le grida della capo di gabinetto di Nordio, la potente Giusy Bartolozzi. Internamente, tutti erano al corrente delle osservazioni critiche personali di Delmastro.

Nessuno poteva però immaginare che gli venisse in mente di esprimerle pubblicamente. «Così ha consegnato un argomento fortissimo alle opposizioni, che lo martelleranno per giorni e le useranno come pretesto per attaccare la riforma», è la riflessione nelle stanze del ministro.

Infatti il fuoco di fila è partito subito. «Che fa Meloni? Fa dimettere Nordio o il sottosegretario Delmastro?», ha scritto Matteo Renzi. «Delmastro non dovrebbe restare un minuto di più», ha detto la responsabile Giustizia, Deborah Serracchiani, e i senatori del Pd hanno parlato di «riforma irragionevole». «L’iter della riforma deve fermarsi», è stata la posizione del Movimento 5 stelle, sottolineando come le parole di Delmastro confermino che «il governo punta a cancellare l’autonomia delle procure».

Nel merito, infatti, il rilievo più pesante fatto da Delmastro riguarda proprio il ruolo del pm, chiarendo il suo favore per una soluzione che lo sottoponesse all’esecutivo o gli togliesse l’impulso alle indagini. Esattamente ciò che il ministero ha sempre smentito fosse l’intento. «Il governo ha calato la maschera», ha tuonato il segretario dell’Anm, Rocco Maruotti. Nessun assist avrebbe potuto essere più propizio a corroborare gli allarmi dell’associazione magistrati sul vero intento della riforma.

«Lo sgradevole processo alle intenzioni che alcuni membri dell’Anm continuano a fare non aiuta il dialogo», ha replicato con durezza il ministro Nordio, che non è però entrato nel merito delle valutazioni del suo sottosegretario. Certo è che il moto di onestà di Delmastro ha gettato nel caos una maggioranza già tesa e armato i contrari alla riforma. Sarà difficile d’ora in poi, per tutti gli esponenti di centrodestra, indignarsi davanti a chi gli contesta la volontà di mettere in discussione l’indipendenza della magistratura.

