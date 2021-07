Colloquio a palazzo Chigi per risolvere le tensioni intorno al testo del ddl penale che riscrive la legge Bonafede. Altolà di Salvini: “La riforma non si tocca di una virgola”

E’ in corso l’incontro a palazzo Chigi tra il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, e il presidente del consiglio Mario Draghi.

Oggetto del colloquio: la riforma della giustizia penale e la riscrittura della legge Bonafede sulla prescrizione, che i Cinque stelle non accettano.

Il ddl penale è stato oggetto di duro scontro nel consiglio dei ministri di qualche settimana fa, nel quale Draghi e Cartabia hanno ottenuto il sì unanime al maxi emendamento che comprende l’introduzione della prescrizione processuale.

Il Partito democratico non si è detto contrario a modifiche, purchè non si allunghino i tempi: il ddl penale dovrebbe approdare in aula alla Camera il 23 luglio.

Lo stop di Lega e Italia Viva

I leader della Lega, Matteo Salvini, è già intervenuto per stoppare qualsiasi iniziativa di intervento sul testo: “Con la prima riforma seria che arriva in Parlamento per utilizzare bene e velocemente i fondi dell'Europa e che taglia i tempi del processo civile e penale, Conte e Letta fanno i capricci. Quindi tutta la vita sostegno a Draghi e per quello che riguarda la Lega non si tocca neanche una virgola".

Sulla stessa linea anche Italia Viva. "Ormai il Pd fa tutto quello che chiede M5s. E' una corrispondenza di amorosi sensi che colpisce. E' curioso come prima dicano che non si tratta, poi Alfonso Bonafede chiede modifiche e allora loro sono pronti alle modifiche. Noi siamo sempre molto laici, aperti alla discussione: se vogliono fare modifiche vanno ascoltati, poi vedremo", ha detto Matteo Renzi.

