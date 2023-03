I giudici di piazza Cavour hanno ritenuto di non sollevare una nuova questione di costituzionalità. Gli atti torneranno al tribunale di sorveglianza per valutare se la legge approvata dal governo Meloni permetta un mutamento delle condizioni di detenzione del detenuto che aveva sollevato il caso

La Corte di cassazione ha deciso di non sollevare una nuova questione di costituzionalità sulla legge approvata dal governo Meloni in merito all’ergastolo ostativo.

I giudici hanno accolto la richiesta presentata in memoria dalla procura generale, rinviando gli atti del caso al tribunale di sorveglianza, perchè valuti nuovamente il caso del detenuto Salvatore Pezzino sottoposto a ergastolo ostativo e da 30 anni in carcere senza mai uscire perché non ha collaborato con la giustizia.

Eventualmente, potrà essere il tribunale di sorveglianza a sollevare nuove questioni di costituzionalità, qualora le riscontrasse.

Si chiude così il caso delle nuove norme in materia di ergastolo ostativo, che erano contenute nel primo decreto legge approvato dall’esecutivo, pochi giorni prima dell’udienza della Consulta che avrebbe dichiarato incostituzionali le precedenti previsioni.

Il caso

La vicenda è molto complicata dal punto di vista giudiziario e riguarda il cosiddetto regime ostativo, previsto dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, che nella sua formulazione originaria prevedeva una esclusione assoluta da tutti i benefici penitenziari per i detenuti per alcuni gravi reati, come mafia e terrorismo, qualora non collaborassero con la giustizia.

Questa preclusione è stata valutata incostituzionale dalla Consulta, che però ha lasciato tempo al parlamento di legiferare in modo organico. Il governo Meloni, recependo il lavoro parlamentare della precedente legislatura, ha approvato un decreto legge poi convertito, che prevede alcune stringenti previsioni per accedere ai benefici anche in caso di non collaborazione.

Secondo molti giuristi, tuttavia, le nuove norme non avrebbero risolto l’incostituzionalità e anzi, a ben vedere, la formulazione renderebbe ancora più afflittiva la previsione.

I giudici, invece, hanno ritenuto che le nuove norme, che eliminano la presunzione assoluta con una relativa seppure con condizioni molto rigide e complicate da dimostrare per il detenuto “ostativo”, non sollevano evidenti dubbi di costituzionalità.

A fronte delle nuove norme, la Consulta non ha più emesso la sentenza di incostituzionalità ma ha appunto rinviato gli atti alla Cassazione per la decisone di oggi.

