La maggioranza raccoglie le firme per il referendum. FdI rivoluziona il registro degli indagati

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio
Giulia Merlo
03 novembre 2025 • 19:58

La mossa punta ad avere un forte impatto simbolico e interviene sull’articolo 335 del codice di procedura penale, già modificato anche dalla riforma Cartabia. Ritarda l’iscrizione nel caso in cui il pm rilevi che possa sussistere una delle scriminanti della legittima difesa, lo stato di necessità o l’adempimento del dovere

La strategia del centrodestra è quella di agire in velocità: è cominciata la raccolta firme alla Camera e basteranno ottanta firme di deputati per poter chiedere il referendum, con l’obiettivo di portare l’Italia al voto confermativo sulla riforma per la giustizia già a fine marzo, come annunciato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio. Così sarà, perché la stessa richiesta per la raccolta firme è stata presentata anche dalle opposizioni. Ferma dunque la primavera come momento del referendum,

Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.