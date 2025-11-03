La maggioranza raccoglie le firme per il referendum. FdI rivoluziona il registro degli indagati

true false

La strategia del centrodestra è quella di agire in velocità: è cominciata la raccolta firme alla Camera e basteranno ottanta firme di deputati per poter chiedere il referendum, con l’obiettivo di portare l’Italia al voto confermativo sulla riforma per la giustizia già a fine marzo, come annunciato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio. Così sarà, perché la stessa richiesta per la raccolta firme è stata presentata anche dalle opposizioni. Ferma dunque la primavera come momento del referendum,