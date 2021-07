Il governo Draghi non arretra: alle 17 di oggi è convocato il consiglio dei ministri e il maxi emendamento per la riforma del penale è all’ordine del giorno.

Il via libera è arrivato dall’intera maggioranza e non sono bastati i fastidi del Movimento Cinque stelle per frenare l’iniziativa della ministra della Giustizia Marta Cartabia, presa in sinergia con il presidente del Consiglio Mario Draghi.

Il ddl penale è il tassello forse più complicato della riforma della giustizia e ha già sforato, seppur di poco, i tempi della tabella di marcia che prevedono l’approvazione della legge delega al governo entro il 2021. Per questo, dopo aver valutato gli emendamenti dei partiti e incassato la relazione tecnica della commissione Lattanzi, via Arenula ha prodotto il testo del maxi emendamento che deve correggere il testo base steso dal precedente governo. E, visti i continui tentennamenti dei partiti, la ministra ha scelto di ottenere il sigillo politico del Cdm, che darà al testo una sorta di fiducia preventiva e dovrebbe metterlo al riparo da eventuali agguati.

La crisi dei Cinque stelle

Se tutta la maggioranza, dal Pd alla Lega passando per Forza Italia, Italia Viva e Azione, è d’accordo con il testo del maxi emendamento, a fare muro sono ancora i grillini.

Le ragioni delle tribolazioni interne al gruppo, enfatizzate anche dal difficile momento per il Movimento che si trova senza una guida, riguardano la prescrizione.

Il maxi emendamento, infatti, prevede di riformare la prescrizione per come introdotta dalla legge Bonafede, approvata a cavallo tra il governo Conte I e II e da sempre fonte di scontri. La legge oggi in vigore prevede che la prescrizione si fermi dopo il primo grado e non decorra più, lasciando dunque un tempo virtualmente illimitato per i successivi gradi di giudizio.

Oggi quel testo è considerato uno dei totem dei grillini a cui una parte di loro non sembra disposto a rinunciare, prima tra tutti la componente legata all’ex premier Giuseppe Conte che con il suo fedelissimo, il ministro Stefano Patuanelli, aveva fatto sapere che l’unica mediazione possibile era quella raggiunta nel governo Conte II, che separa i percorsi di assolti e condannati in primo grado. Sulla stessa linea è anche l’ex guardasigilli Alfonso Bonafede, contrario a vedere archiviata la sua legge, e con lui sarebbe anche una parte del gruppo in commissione Giustizia.

La prescrizione secondo Cartabia

Al momento del suo insediamento, la ministra aveva raccolto il consenso di tutte le forze di maggioranza per modificare la prescrizione. Oggi il testo è pronto ed è una sintesi che riprende sia la relazione della commissione Lattanzi sulla riforma del penale che alcuni emendamenti dei partiti, come quello del Pd.

Il maxi emendamento prevede che la prescrizione si blocchi dopo la sentenza di primo grado, come previsto dalla legge Bonafede, e che sia così sia per gli assolti che per i condannati.

Per i gradi successivi di giudizio, però, la legge fissa dei tempi certi: 2 anni per l’appello e uno per la cassazione. Superati questi tempi, scatta l’improcedibilità.

Il reato dunque non si prescrive, ma viene dichiarato improcedibile per decorso dei termini.

Si tratta di quella che tecnicamente è una prescrizione processuale, per la quale dovrebbero essere previste deroghe per i procedimenti più complessi e anche la possibilità per gli imputati di rinunciarvi, come oggi è possibile rinunciare anche alla prescrizione.

La sintesi, secondo il Ministero, dovrebbe incrociare anche la volontà dei grillini di mantenere intatta la Bonafede, visto che effettivamente la riforma tocca solo la fase successiva al primo grado, senza modificare lo stop fin lì previsto dall’ex ministro.

Eppure, la soluzione non piace e non convince i grillini, che starebbero cercando una mediazione: nessun voto in cdm, solo una sorta di informativa che non vincoli in modo definitivo il Movimento. Una scappatoia che però difficilmente sarà percorribile, vista la volontà di Draghi di archiviare il prima possibile il problema, che già ha richiesto ampi sforzi di mediazione da parte del governo.

