La Garante per l’infanzia e l’adolescenza ha avanzato proposte per aggiornare la giustizia penale minorile, soprattutto con la giustizia riparativa e le misure alternative alla detenzione

La giustizia penale minorile va aggiornata e va ritagliata su misura dei ragazzi che la subiscono. Soprattutto ora che il fenoneno delle cosiddette “baby gang” è sulle pagine dei giornali come nuovo fenomeno criminale, utile a fare notizia ma non ancora efficacemente studiato e contrastato a livello giuridico.

A porre l’accento su questi temi è stata l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza nel convegno “Riscoprire il futuro. Diritti, responsabilità e percorsi nel sistema penale minorile”, organizzato in occasione della Giornata mondiale dell’infanzia che cadrà domenica 20 novembre.

«Si tratta di un tema che non riguarda solo i diritti in ambito giudiziario, ma tocca tantissimi diritti dei minorenni: da quello all’educazione e all’istruzione a quello alla non discriminazione, dal diritto al benessere a quello al tempo libero. È necessario restituire spazio alle persone, andando oltre al semplice racconto dei fatti: autori e vittime non sono ciò che hanno commesso o subito», ha detto l’Autorità garante, Carla Garlatti.

Garlatti ha anche parlato della responsabilità dell’informazione nel raccontare i fenomeni criminali che riguardano i minori: «Comprendo che il termine ‘baby gang’ sia più immediato a livello comunicativo, però non solo dà molto spesso una rappresentazione distorta della realtà ma può anche generare ulteriori danni: identificazione, emulazione e compiacimento. E una responsabilità si ha pure nei confronti delle vittime, soggetti sui quali richiamo l’attenzione: ragazze e ragazzi che hanno diritto di avere supporto e rispetto da parte di tutti».

Le proposte

Le ipotesi di modifica avanzate dal garante riguardano l’introduzione di sanzioni penali a misura di minorenne, diverse da quelle degli adulti, a differenza di come è oggi. Per esempio, valorizzando misure alternative come attività a beneficio della collettività o il divieto di uscire nel fine settimana, da affiancare a quelle già esistenti come la sospensione del processo con messa alla prova e l’irrilevanza del fatto.

In questo modo, la detenzione sarebbe davvero l’extrema ratio, come vuole l’ordinamento penale, a maggior ragione quando si parla di minorenni il cui primo obiettivo deve essere quello del recupero.

«Dobbiamo riflettere – dice Garlatti – sull’opportunità di intendere la giustizia riparativa come qualcosa che previene ed evita il processo penale». La giustizia riparativa è stata uno degli investimenti della ex ministra della Giustizia Marta Cartabia, che per i minori può declinarsi con strumenti come i family group conferences e circles: spazi che coinvolgono familiari e altre persone coinvolte nella vicenda. «Nella giustizia riparativa – prosegue Carla Garlatti – assumono rilievo anche la vittima e i suoi diritti, che invece nel sistema penale non trovano sufficiente spazio».

Per sostenere le vittime minorenni, soprattutto quando i fatti avvengono tra coetanei, l’Autorità garante ha proposto di istituire sportelli dedicati che possano offrire supporto psicologico, orientamento e accompagnamento, informazioni sui propri diritti e sul procedimento, incontri di gruppo.

