Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del procuratore capo di Roma, Michele Prestipino e del Csm e confermato la sentenza del Tar Lazio, che ha ritenuto illegittima la delibera del consiglio nella nomina di Prestipino.

È stata dunque confermata la richiesta dei due ricorrenti, Maurizio Viola e Francesco Lo Voi, di annullare la delibera.

I motivi dell’illegittimità

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la delibera del plenum che nominò Prestipino sia illegittima per due motivi.

Il primo riguarda la procedura: la Quinta Commissione, deputata a vagliare le candidature, aveva nel maggio 2019 individuato una terna di nomi per succedere a Giuseppe Pignatone a capo della procura di Roma: Creazzo, Viola e Lo Voi. Poi, in seguito ai fatti dell’Hotel Champagne, la commissione ha ritenuto di annullare quella prima votazione e di ripetere la valutazione dei candidati, escludendo a quel punto Viola, indicato come il “candidato” del sistema Palamara. Lui, che aveva ricevuto la maggioranza di voti in commissione a maggio, nel voto del gennaio 2020 non ne ottiene nessuno e al suo posto, tra i nomi da presentare al plenum, entra quello di Michele Prestipino.

Come già il Tar, anche il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’esclusione sia stata «immotivava».

Il secondo motivo riguarda la valutazione dei curriculum: il Csm avrebbe comparato in modo «manifestamente irragionevole» le rispettive attitudini direttive di Prestipino ,all'epoca procuratore aggiunto di Roma, rispetto a quelle di Viola, procuratore generale di Firenze. «Da un lato valorizzano le funzioni di aggiunto svolte per appena poco più di tre mesi dal Prestipino, dall’altra non prendono in adeguata considerazione lo svolgimento, da parte di Viola per ben tre anni, della funzione direttiva di secondo grado di Procuratore Generale presso una delle principali Corti d'Appello italiane (Corte d'appello di Firenze)», hanno detto i legali di Viola.

L’errore del Csm

Il Consiglio di Stato ha rigettato anche il ricorso del Csm, contro la sentenza del Tar che ha dato ragione a Viola. Nelle motivazioni, il Consiglio di Stato ha scritto che, nel motivare la nomina di Prestipino, il Csm avrebbe dovuto dar conto delle ragioni che «eventualmente ed eccezionalmente» attribuiscono alle funzioni svolte da Prestipino, una valenza superiore rispetto a quelle di un procuratore generale, come Viola.

Cosa succede ora

La sentenza del Consiglio di Stato ha l’effetto di obbligare il Csm a procedere nuovamente alla nomina di procuratore della repubblica di Roma, conformandosi ai principi di scelta indicati dai giudici amministrativi.

Per il riesame della nomina, il Csm ha fatto sapere che attende l’esito, previsto per il 13 maggio, del ricorso analogo a quello di Viola proposto anche dal procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi. Solo allora la Quinta Commissione del Csm riesaminerà alla luce delle sentenze pronunciate la nomina del capo della Procura della capitale.

Nulla vieta, comunque, al Csm di confermare la nomina di Prestipino, però con una aggiunta di motivazione rispetto a quella ritenuta insufficiente e illegittima da Tar e Consiglio di Stato.

