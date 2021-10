Ancora scontri dentro la magistratura, che in questo caso culminano con le dimissioni di uno dei contendenti: dal primo ottobre, infatti, Massimo Terzi non sarà più presidente del tribunale di Torino.

Il magistrato ha scelto il pensionamento, anticipandolo di cinque anni (ne ha 65) e la decisione ha creato un piccolo terremoto nel mondo giudiziario, soprattutto per le ragioni addotte e raccolte dal quotidiano La Stampa.

Secondo il racconto del diretto interessato, Terzi ambiva a diventare il nuovo presidente della corte d'Appello di Milano ma il Consiglio superiore della magistratura, nel giugno scorso, gli ha preferito il collega Giuseppe Ondei. Terzi ha spiegato così le dimissioni: «Avevo più titoli io. Sono deluso da questo mondo e quindi vado via. A queste condizioni non ci sto».

Le accuse di Terzi sono rivolte al Csm, ma i riferimenti sembrano anche alle correnti della magistratura che si sarebbero mosse contro di lui, che ne sarebbe rimasto vittima.

Eppure, la vicenda sembra avere qualche sfumatura in più.

Come andò la nomina

La votazione, avvenuta nel giugno 2021, ha effettivamente diviso il plenum del Csm: Ondei ha ricevuto 13 voti a favore contro i 10 per Terzi.

Nella votazione, tuttavia, è stata rispettata l’indicazione della V commissione, quella per gli incarichi direttivi che vaglia i curriculum dei candidati e li presenta al plenum spiegando quale sarebbe il migliore. La commissione, infatti, aveva valutato più positivamente il curriculum di Ondei rispetto a quello di Terzi, seguendo una regola di prassi che spesso favorisce il candidato “interno”.

Se è vero che Terzi ha una anzianità maggiore di 6 anni e alle spalle 17 anni di incarichi direttivi, al tribunale di Torino dal 2015 e prima a Verbania dal 2009, Ondei è stato prima giudice poi presidente di sezione al Tribunale di Brescia, e dal 2015 presidente di sezione della Corte d'Appello di Milano, di cui è stato presidente vicario da settembre 2019.

Nella valutazione del Csm, molto spesso si favorisce chi è già parte dell’ufficio direttivo per cui fa richiesta: al momento della nomina, Ondei era già a Milano da 6 anni e da 2 ricopriva il ruolo di presidente della Corte, quindi il plenum gli ha confermato il ruolo, scontentando Terzi.

Le correnti

A complicare la notizia, tuttavia, c’è l’accenno alle correnti contenuta nelle parole che Terzi avrebbe detto ai colleghi e riportate dalla Stampa: “Sono stato tradito da un meccanismo che non premia esperienza e competenze”.

Andando a guardare i voti, Terzi è stato sostenuto da 5 voti favorevoli di Area, 3 di Unicost, e due dei componenti laici; Ondei invece ha ottenuto quelli di Magistratura indipendente di Autonomia e Indipendenza.

Tradotto: Terzi ha avuto il sì delle toghe progressiste, Ondei di quelle conservatrici.

Il che, però, è peculiare per la storia personale di Terzi. Il presidente del tribunale di Torino, infatti, è considerato vicino a Magistratura indipendente e in particolare al collega ed esponente del gruppo associativo Francesco Saluzzo, anche se non avrebbe mai attivamente preso parte alla vita associativa. Dunque,

Ecco dunque la stranezza: a Terzi sarebbe mancato proprio il sostegno di quello che considerava il suo gruppo di riferimento e che non avrebbe dato forza alla sua candidatura, certamente giustificata dal lungo percorso professionale. Di qui la delusione che – sommata al fatto di ritenersi il candidato con il miglior curriculum - lo ha portato alla decisione di lasciare la magistratura anzitempo.

I suoi attacchi seguiti alle dimissioni, tuttaiva, trovano fertile terreno contro un Csm infragilito dal caso Palamara e da quel che ne è derivato, in termini di disvelamento dei meccanismi occulti legati alle nomine.

