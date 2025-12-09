Altro che maxiprocesso. L’infinito caso Montante “spiega” la malagiustizia

true false

Quasi 2500 giorni di dibattimento e la sentenza ancora lontana. La media nazionale della durata dei processi in Italia è di 355 giorni in primo grado, 750 in appello e 132 in Cassazione. Se il ministro scendesse un solo giorno in Sicilia, magari si accorgerà che i problemi della giustizia sono altri

Per vedere con i suoi occhi come non funziona la giustizia in Italia il ministro Carlo Nordio dovrebbe scendere anche un solo giorno in Sicilia. E passare una mattinata nell’aula del Tribunale di Caltanissetta dove, una volta la settimana (ma un paio di anni fa era una volta al mese), c’è udienza per un processo molto speciale che si appresta a battere ogni record di durata e di resistenza. Un processo che non è lungo e non è lunghissimo ma semplicemente infinito. Proprio nel senso letterale: