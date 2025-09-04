Pasquale D’Ascola è il nuovo primo presidente della Corte di Cassazione e quindi membro di diritto del Consiglio superiore della magistratura, successore della prima donna a ricoprire il ruolo, Margherita Cassano. La nomina è arrivata durante un plenum quantomai solenne, presieduto dal capo dello stato, Sergio Mattarella, ma il Consiglio è attraversato dalle tensioni.

Tanto che, in conclusione della seduta, è risuonato forte il monito inatteso del presidente della Repubblica (anche in vista del rinnovo, sempre combattuto, della composizione delle Commissioni): «Auspico che il Csm continui ad assicurare tempestività e trasparenza alle proprie decisioni», che «devono essere fondate su criteri ed elementi di valutazione al di sopra di pregiudiziali e di visioni di parte». E chi ha orecchie per intendere, intenda.

D’Ascola, già primo presidente aggiunto della Cassazione, ha prevalso sul concorrente e segretario generale di Cassazione, Stefano Mogini, per appena un voto. Dopo una discussione dai toni sottilmente accesi, in cui ha però trovato spazio anche il saluto sentito e unanime all’uscente Cassano, il voto elettronico ha registrato 14 preferenze per l’uno, 13 per l’altro e 5 astenuti.

Facile fare i conti, a riprova di una contesa sul filo di lana: per D’Ascola si sono espressi – come da pronostico – i sei togati di Area, i quattro di Unicost e una di Md, più i tre laici di minoranza. Per Mogini, nonostante fosse considerato anche lui d’area progressista, hanno votato i sette consiglieri di Magistratura indipendente e i sei laici di centrodestra, reintegrati nel numero con l’elezione di agosto di Daniele Porena al posto della dimissionaria Rosanna Natoli. Astenuti sono stati l’uscente Cassano, il procuratore generale Pietro Gaeta e il vicepresidente Fabio Pinelli, cui si sono aggiunti i due togati indipendenti Andrea Mirenda e Roberto Fontana, giustificando la scelta in polemica con il testo unico della dirigenza che «si presta a interpretazioni diametralmente diverse tra loro», pur se «tutte legittime» e auspicando che «questa presa di posizione possa contribuire a una riflessione consiliare sui necessari correttivi da apportare al testo».

Proprio le astensioni, in realtà, hanno pesato nel ridurre lo scarto tra i candidati amplificando l’effetto rottura e nonostante la moral suasion del Quirinale, che si era adoperato per ricomporre l’assemblea.

In realtà, pur se le divisioni interne hanno visto da una parte i progressisti e dall’altra i conservatori, tutti hanno convenuto sulla levatura di entrambi i candidati. D’Ascola, civilista e fautore del rapporto tra Corte, avvocatura e accademia. Mogini penalista e forte di «prestigiose esperienze a livello internazionale, significative in un momento storico in cui il diritto dell’Ue si intreccia con quello interno con questioni di non facile soluzione», ha detto la laica Claudia Eccher.

La frattura

Al netto del risultato, due sono state le questioni emerse sottotraccia. Una ha riguardato il testo unico della dirigenza, il testo su cui il Csm si è diviso nel luglio 2024 e i cui limiti sono stati sottolineati sia da Michele Forziati di Unicost (che ha votato per D’Ascola proprio in rigorosa applicazione del testo) sia dall’indipendente Fontana, entrambi sostenitori di una proposta più rigida nella valutazione per punteggio dei candidati ai ruoli dirigenziali, proprio per evitare spaccature così nette.

La seconda venatura emersa, invece, è il tentativo di ricomposizione messo in atto dal comitato di presidenza. «Non va vista la frattura» ma la difficoltà di scegliere tra due profili di alta professionalità, è stata l’analisi di Gaeta, che ha parlato di «concordia discordante» del Csm su due candidati con «speciali peculiarità proprie», «dimostrazione del capitale di cui la magistratura dispone». Netta la conclusione: «Ridurre tutto a una disputa solo sul profilo ideologico è inaccettabile».

Sulla stessa linea anche il vicepresidente Pinelli, secondo cui la votazione non va letta «come fragilità oppure spaccatura», perché «il Consiglio è organo rappresentativo nella legittima diversità di vedute» e circa l’80 per cento delle nomine sono avvenute all’unanimità. A sparigliare, però, è intervenuto l’astenuto Mirenda: «Imbarazzante spaccatura a metà», ha detto, «il metodo assicura alle correnti di votare il proprio, con la consueta irridente disinvoltura. Senza il sorteggio non si va più da nessuna parte». Parole che hanno immediatamente infiammato il post seduta, con reazioni di Area e Unicost.

Cosa cambia al Csm

Con D’Ascola, quindi, il Csm guadagna una toga d’area progressista come nuovo membro del comitato di presidenza, mentre l’uscente Cassano era d’area conservatrice. Progressista è considerato anche il procuratore generale Gaeta e questa comunanza ha destato qualche riflessione ma, tra i magistrati di Cassazione, è stata accolta con favore l’alternanza al vertice, con un magistrato civile dopo una penalista. Tuttavia, al netto del ruolo istituzionale del primo presidente e dunque della sua non assimilabilità a correnti politiche, il voto al Csm mette in luce un dato: in un Consiglio guidato dal centrodestra, per entrambe le nomine apicali di Cassazione ha prevalso la componente opposta.

Al termine della seduta ha trovato spazio il caloroso saluto a Margherita Cassano, ricordata da tutti come voce autorevole nel Consiglio e vertice rigoroso della Cassazione. «Ha vissuto la giurisdizione non come una funzione, ma come una vocazione», ha detto Pinelli. Anche Mattarella ne ha sottolineato l’eredità sia come giurista sia come vertice dell’istituzione, regalando un aneddoto personale: solo una volta non si è astenuto nei suoi dieci anni di presidenza del Csm, ed è stato per dare il suo voto proprio alla prima donna al vertice della Suprema corte, di cui ha ricordato la «competenza, la progettualità e la capacità di dialogo».

