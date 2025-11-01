La riforma e i problemi

La guerra del governo alle toghe non risolverà i ritardi della giustizia

Simone Alliva
01 novembre 2025 • 21:22

Lentezza e arretrati restano le vere zavorre della giustizia italiana. I dati del ministero raccontano una macchina ferma: tempi record nel civile e nel penale, uffici scoperti, digitalizzazione a metà. Ma il centrodestra prepara il referendum sulla separazione delle carriere che non accorcerà i tempi

È iniziata la lunga campagna del referendum sulla riforma della Giustizia che – secondo il ministro Carlo Nordio – dovrebbe tenersi «entro aprile» del 2026. Una campagna che mette nel mirino una giustizia italiana promiscua fatta di pm che influenzano i giudici, di toghe militanti, di correnti che si contendono le nomine come in un congresso di partito. Eppure, a leggere i numeri, il nemico vero resta la lentezza. I processi che durano anni, le cause civili che non si chiudono mai, i procediment

Giornalista professionista. Per dieci anni al settimanale L'Espresso, autore di diverse inchieste di copertina su politica, diritti e identità negate. Nel 2017 ha raccontato per primo in Italia gli orrori della persecuzione delle persone Lgbt in Cecenia. Nel 2020 ha pubblicato per Fandango Libri "Caccia All’Omo. Viaggio nel paese dell’omofobia”, prima inchiesta giornalistica sull'odio omotransfobico in Italia. Per il suo “Fuori i nomi!” vince la quarta edizione del Premio Fuori! presieduto da Angelo Pezzana, fondatore del primo movimento omosessuale di Italia. Vincitore di due Diversity Media Awards per le inchieste: "L'Italia è Omofoba" 2020 e "Abilismo. Il nome dell'Odio" 2022.