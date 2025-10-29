Tescaroli: «Nessuno affronta i problemi reali della nostra giustizia»

Il procuratore capo di Prato, autore del libro Il biennio di sangue, commenta la riforma Nordio: «Se attuata sarebbe epocale. Ho però il forte timore che possa compromettere l’indipendenza della magistratura. Serve un intervento urgente sui tempi biblici del processo penale e sulla mancanza di personale amministrativo e magistratuale. Sono più di 150 anni che nel nostro paese esiste una convivenza tra le mafie e lo stato»