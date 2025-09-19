Il sì della Camera (con scontro)

Marco Bisogni (Csm): «Un pm separato dal giudice faticherà a garantire i diritti»

Giulia Merlo
19 settembre 2025 • 06:00

 Il consigliere Csm Marco Bisogni: «La riforma sbilancia il pm verso la polizia giudiziaria». Il rischio, separandoli dai giudici, è che «gli indagati e le vittime saranno meno tutelati»

La Camera ha dato il via libera alla riforma costituzionale della giustizia, che ora passa al Senato per la seconda e definitiva lettura. Poi, toccherà al referendum confermativo stabilire se le carriere di giudici e pm saranno separate e se i futuri due Csm saranno eletti a sorteggio. In aula dopo il voto si è scatenata la bagarre con l’opposizione che ha accusato la maggioranza di esultare con cori mentre il governo non risponde su Gaza. Anche Giorgia Meloni ha twittato parlando di «riforma st

Per continuare a leggere questo articolo

Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.