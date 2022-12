Due disegni di legge per correggere la legge sulla decadenza degli amministratori locali e sulla responsabilità amministrativa. Poi una frecciata a Calenda: «Il luogo dove cercare convergenze è il parlamento, non servono gite fuori porta per avere pubblicità», dice il senatore Dario Parrini

Non serve modificare l’abuso d’ufficio, per sollevare i sindaci dalla paura della firma va corretta la legge Severino e riscritte le disposizioni in materia di responsabilità amministrativa.

Il Partito democratico ha presentato il suo pacchetto di riforme sotto forma di due disegni di legge, riprendendo le proposte elaborate nella passata legislatura e fermate in parlamento su input della parte di maggioranza del governo Draghi che sostenevano il referendum sulla giustizia.

riforma della Severino

La prima proposta, a firma dei senatori Anna Rossomando e Dario Parrini, prevede la modifica di due articoli della cosiddetta legge Severino, nella parte in cui stabilisce le regole di incandidabilita per gli amministratori locali in seguito a sentenze di condanna.

La proposta del Pd è di modificare la legge che prevede la sospensione dalla carica dei sindaci, condannati per reati non colposi contro la pubblica amministrazione e altri reati gravi, anche solo dopo una sentenza di condanna in primo grado.

«Noi proponiamo che non sia più possibile la sospensione dalla carica per gli amministratori se la condanna non è definitiva escludendo i reati di più grave allarme sociale», ha spiegato Rossomando. No quindi all’abolizione per intero della legge del 2012, come vorrebbero Forza Italia – che lo ha ribadito in campagna elettorale – e la Lega, che su questo ha promosso un quesito referendario.

«L'esito del referendum rende impossibile un intervento di cancellazione della Severino ma certamente non impedisce di correggere un punto di quella legge, quello che prevede la sospensione del sindaco anche per condanne non definitive, cosa sulla quale abbiamo sempre espresso critiche molto nette e che la pratica ha dimostrato non essere giusta», ha detto Parrini. «Ci auguriamo di registrare consenso da parte di tutte le forze politiche visto che molte si sono espresse in favore di norme di questo tipo e anche di avere tempi celeri di esame in commissione per poter licenziare presto una norma di senso compiuto».

Resposanbilità amministrativa

L’altro disegno di legge prevede di modificare la responsabilità politica, amministrativa ed erariale dei sindaci per i reati omissivi impropri.

Tradotto: i casi paradosso come quelli di procedimenti a carico di sindaci per bambini che si fanno male a scuola, come nel caso della sindaca di Crema.

«Si tratta di quelle condotte per cui rispondono i sindaci come figura di garanzia, fattispecie quelle più colpose: dalla persona che rimane sotto un tunnel, perché si è allagato alla bambina che si è schiacciata il dito. Quest ddl, partendo dal testo già nella riforma del Tuel che poi non è mai arrivato in Cdm nella legislatura precdente, distinge la responsabilità politica e di indirizzo, dalle responsabilità tecniche e amministrative, quindi non interviene direttamente sulla norma penale ma su suoi presupposti», ha spiegato Rossomando.

IN concreto, si ridefinisce il confine tra la responsabilità politica del sindaco e quella esclusiva dei dirigenti dell’attività amministrativa, abolendo l’attribuzione ai sindaci e ai presidenti della provincia di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.

Rispetto alla responsabilità erariale, invece, si stabilizza la previsione che la limita solo ai casi di dolo.

La polemica con Calenda

Entrambe le misure potrebbero rovare convergenza anche con la maggioranza, che ha già espresso l’intenzione di modificare le norme sulle responsabilità degli amministratori locali.

Tuttavia i dem si sono smarcati dalla strategia del Terzo polo che, pur dall’opposizione, ha incontrato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a palazzo Chigi per discutere della legge finanziaria. Una mossa che – apprezzata da FdI – ha infastidito Forza Italia e ha contribuito ad attestare il Terzo polo come forza politica da cui Meloni potrebbe trovare appoggio esterno, in caso di problemi interni alla sua maggioranza.

«Il luogo dove cercare convergenze è il parlamento, non servono gite fuori porta, utili solo per avere pubblicità», ha commentato il senatore Dario Parrini.

© Riproduzione riservata