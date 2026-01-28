Il Tar Lazio ha ha respinto il ricorso proposto dal comitato promotore per la raccolta di firme popolari per il referendum sulla giustizia

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso proposto dal comitato promotore per la raccolta di firme popolari per il referendum sulla giustizia, con il quale si contestava la decisione del Consiglio dei Ministri di votare il 22 e 23 marzo prossimi. Dunque, è legittima la decisione del governo di fissare il voto per il referendum

La decisione era per certi versi attesa, anche se fino all’ultimo i promotori della raccolta firme hanno sostenuto la loro tesi in favore dell’annullamento del decreto di fissazione e i magistrati amministrativi si sono presi 24 ore di tempo per maturare la decisione in camera di consiglio. L’udienza davanti ai giudici amministrativi è stata molto approfondita, anche se il confronto è stato numericamente impari: i proponenti del ricorso e sostenitori del No erano assistiti da due legali, a difendere le ragioni del governo c’erano quattro avvocati dello Stato, più altri dieci per i vari comitati del Sì che si erano costituiti.

Oggi i promotori della raccolta firme, che hanno superato le 500mila necessarie, si sono recati in Cassazione per il deposito, che gli permetterà di costituirsi come comitato promotore e acquisirne i diritti. Altra questione, in ogni caso, riguarderà il quesito: quello sui cui la Suprema corte si è già espressa autorizzandolo non indica espressamente degli articoli della Costituzione che verranno modificati in caso di vittoria del Sì, mentre quello sui cui sono state raccolte le firme li elenca. Ora andrà valutato dall’Ufficio per il referendum se anche questa questione si considera assorbita o se ci sia un contrasto tra i quesiti.

Il clima di confronto rimane comunque serrato: dopo lo scontro tra il ministro Carlo Nordio e l’Anm dopo il post poi cancellato dal segretario Rocco Maruotti, tutti i partiti si stanno mobilitando per organizzare eventi sul territorio e nelle principali città italiane stanno comparendo i manifesti dei comitati in favore del Sì e del No.

Del resto, più passano i giorni più la distanza tra i due schieramenti sembra ridursi. I sondaggi vanno presi con il dovuto realismo (anche perché le risposte dipendono da quale è stato il quesito esatto posto agli intervistati), ma una rilevazione pubblicata da Osservatorio politico realizzata da Ixè tra il 20 e il 27 gennaio ha mostrato che il No avrebbe raggiunto il Sì, 49,9 per cento contro il 50,1 per cento.

la sentenza

Il Tar del Lazio ha confermato la sua piena cognizione a decidere sulla materia, perché la deliberazione del consiglio dei ministri e il decreto presidenziale «hanno natura di atti di alta amministrazione e, pertanto, il relativo sindacato rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo».

Nel merito, ha definito infondati i motivi del ricorso sia sotto il profilo dell’illegittimità costituzionale che della violazione di legge ordinaria istitutiva del referendum.

Secondo i giudici, infatti, «la disposizione costituzionale in parola attribuisce a ciascuno dei tre soggetti di minoranza un potere di provocatio ad populum funzionale a sottoporre al giudizio degli elettori la volontà parlamentare espressa dalla legge di revisione costituzionale dal che deriva che proprio l’effettiva attivazione del procedimento finalizzato allo svolgimento della consultazione popolare costituisce la finalità ultima della legittimazione attribuita dall’art. 138 Cost. comma 2 ai soggetti ivi indicati». In altri termini, non importa quale degli attori – parlamentari, consigli regionali, firmatari – porti la richiesta di referendum, l’importante è che si manifesti la volontà di una minoranza qualificata di soggetti ad attivare il procedimento.

La sintesi, dunque, è che «una volta, dunque, che uno dei soggetti sopra indicati si sia fatto carico di promuovere l’iniziativa referendaria, e la legittimità di essa sia stata positivamente vagliata dall’Ufficio centrale per il referendum, non sussistono ragioni affinché l’Esecutivo differisca l’indizione del voto, di fatto disapplicando l’art. 15, comma primo, della legge n. 352/1970».

