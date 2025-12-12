il referendum sulla giustizia

Sì, ma anche No. La riforma Nordio spacca gli avvocati

Giulia Merlo
12 dicembre 2025 • 19:59

Le associazioni forensi hanno creato un coordinamento a favore del testo del governo, ma singoli avvocati sono contrari. È caccia ai voti di 230mila professionisti

Manca ancora la data del referendum, ma la campagna elettorale è ormai definitivamente cominciata. Obiettivo: intercettare gli indecisi che secondo i sondaggi si aggirano oltre il 20 per cento e i potenziali astenuti che rischiano di essere moltissimi e, se convinti a votare, potrebbero essere determinanti in un referendum senza quorum. Ecco perché uno degli spazi elettorali potenzialmente più aperti – e più contesi – è quello dell’avvocatura: oltre 230mila professionisti (con il conseguente “in

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.