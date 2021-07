Il giorno dopo un consiglio dei ministri tesissimo come quello che ha approvato gli emendamenti al ddl penale, è il momento di tirare le somme politiche.

La risolutezza del presidente del consiglio Mario Draghi e della ministra della Giustizia Marta Cartabia, decisi a chiudere una volta per tutte la questione della riforma penale dopo mesi di paziente mediazione, ha prodotto due effetti opposti nella maggioranza di governo.

I partiti, da Leu alla Lega, hanno festeggiato il sì unanime in cdm come un successo e lodato il metodo Cartabia. Mai si era sentita una tale condivisione: tutti hanno rivendicato il «successo», sottolineando il loro contributo determinante, soprattutto sulla modifica della prescrizione. «E’ la strada giusta», ha detto il vicepresidente dei senatori dem Franco Mirabelli, «e il contributo del Pd su giustizia riparativa e riti alternativi è stato determinante». Anche Matteo Renzi ha parlato di «passo avanti gigantesco» e Federico Conte di Leu ha sottolineato che gli emendamenti del governo «vanno nella direzione dei nostri già depositati, ora spetta al Parlamento». Anche da destra il clima è più che positivo. Secondo la responsabile giustizia della Lega, Giulia Bongiorno «la riforma penale va nella direzione caldeggiata dalla Lega nel merito e nel metodo. La prescrizione prevista dalla riforma Bonafede, da me definita bomba atomica, è stata finalmente superata». Anche Forza Italia – che in Cdm si era dimostrata scettica sull’inserimento dei reati contro la pa tra quelli a prescrizione processuale “lunga” parla di «passo avanti importante» per bocca del coordinatore Antonio Tajani, che però ha auspicato «qualche correzione in parlamento».

La crisi dei Cinque stelle

Tutt’altro clima, invece, si respira tra i ranghi dei Cinque stelle. Il cdm di ieri ha ulteriormente sfilacciato i rapporti interni di un Movimento in piena crisi di nervi e senza un leader chiaro. Il clima è incandescente, lo scontro corre nelle chat e affiora anche nei post sui social dei parlamentari.

Le spaccature sono molteplici e una, inedita, è quella tra i gruppi parlamentari e i tre ministri che sedevano al cdm e hanno votato sì a quella che per i grillini ormai non è una riforma complessiva, ma solo l’archiviazione della prescrizione targata Bonafede.

A chiamare a raccolta i parlamentari è Alessandro Di Battista, che da fuori il Movimento parla di «bagno di sangue» e di «incapacità» dei ministri grillini di incidere. Dall’interno del parlamento gli fanno eco immediatamente l’ex ministro Alfonso Bonafede, che ha visto spazzata via la sua riforma e ha parlato di «un Movimento che è stato drammaticamente uguale agli altri e ha oggettivamente annacquato una battaglia durata dieci anni, con ministri timorosi». A certificare la dimensione della rottura è arrivato anche Giuseppe Conte, che avrebbe prima tentato di convincere i ministri a non cedere sulla prescrizione e poi ha bocciato la riforma e da deludente mediazione ottenuta, parlando di «ritorno dell’anomalia italiana».

L’ira dei contiani ha acceso quella dei parlamentari Cinque stelle, che si sarebbero sentiti scavalcati dai propri ministri: quello che è stato letto come un cambio di linea sulla giustizia, infatti, non sarebbe stato discusso con i gruppi, che l’avrebbero appreso dalle agenzie. Alla riunione pre consiglio, infatti, la linea concordata anche con Bonafede sarebbe stata quella dell’astensione, poi cambiata in corso d’opera da parte dei ministri senza il via libera dei colleghi. Nel clima incandescente, tanto è bastato per far scoppiare le accuse incrociate e addirittura la voglia di uscire dal governo. Danilo Toninelli parla di «ritorno alla restaurazione» e invoca il voto degli iscritti, Giulia Sarti annuncia le barricate in parlamento contro la riforma e scrive che «non ci sono più le condizioni per stare al governo», l’ex sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi ha annunciato che «lotterò affinchè queste riforme non diventino legge».

A marcare ulteriormente la frattura ormai sempre più aperta tra “contiani” e il fondatore Beppe Grillo è anche il sospetto che corre sempre via chat: Grillo si sarebbe attivato in prima persona con i ministri e qualche big per ammorbidire la posizione e concertare il sì in cdm. La smentita è arrivata immediatamente da fonti ministeriali, ma a incendio già divampato. E a poco è servito, se non ad attestare la rottura, l’intervento sul blog delle stelle che ha provato a spiegare che il ddl penale avrebbe recepito le osservazioni grilline e sarebbe da considerare comunque una mezza vittoria: “Di fronte a una proposta iniziale che, di fatto, smantellava tutto quanto fatto in questi anni, abbiamo combattuto”, si legge, “Ma siamo riusciti a ottenere una serie di risultati" come la prescrizione che vige fino al primo grado e i tempi di prescrizione per “i reati dei potenti, quelli contro la collettività (vedi la corruzione) sono stati allungati”. Troppo poco per sanare non solo quello che è stato vissuto come un tradimento dei ministri, ma anche per mettere davvero al riparo il ddl penale in parlamento. Il testo, infatti, approderà in parlamento il 23 luglio e i grillini fedeli all’ex premier Conte hanno già annunciato di arrivare «col coltello tra i denti» e pronti a rivoluzionare il testo a colpi di emendamento. Esattamente ciò che il voto in cdm doveva prevenire, nelle intenzioni di Draghi e di Cartabia.

© Riproduzione riservata