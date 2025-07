Alla vigilia del via libera della riforma costituzionale, un’altra grana ha impegnato il pomeriggio al ministero della Giustizia. Martedì 22 luglio, infatti, è il giorno in cui al Senato arriverà il sì alla legge che separa le carriere dei magistrati, crea due Csm e una Alta corte disciplinare e introduce il sorteggio per tutti i membri. Un traguardo molto atteso dal guardasigilli Carlo Nordio, che chiude così la prima lettura della riforma che porta il suo nome in attesa che torni prima a Montecitorio e poi a palazzo Madama per la seconda lettura e infine venga confermata con il referendum costituzionale che – secondo gli auspici – si celebrerà nella primavera del 2026.

Il sì è scontato e il ministero sarebbe già anche al lavoro sulle leggi di attuazione, nella speranza di approvarle in tempo per luglio 2026, quando l’attuale Csm tornerà a elezioni.

Senza le nuove regole che disciplinano il sorteggio, infatti, questa innovazione rimarrà lettera morta per altri quattro anni e i nuovi consiglieri verranno eletti con la legge Cartabia. A meno che non si decida per una proroga del consiglio attuale.

pnrr

Non è questo, però, che impensierisce i tecnici di via Arenula. Il vero incubo, infatti, è il rischio che non si raggiunga l’obiettivo del Pnrr che prevede la riduzione del disposition time civile del 40 per cento entro giugno 2026. Complicatissimo, considerando che dal 2021 ad oggi è stata ridotta del 20 per cento circa e dunque si deve ancora abbassarla di altrettanto in meno di un anno.

Per questo lo stesso Csm che il ministro Nordio ha attaccato frontalmente non più tardi di venerdì scorso, suscitando anche la reazione stizzita del vicepresidente di area centrodestra Fabio Pinelli, ha approvato una delibera che propone una serie di soluzioni emergenziali per raggiungere l’obiettivo.

Proprio queste soluzioni sono state discusse in una riunione di lunedì sera a via Arenula con membri della Commissione del Csm che ha curato la delibera. Per mettere in atto le misure emergenziali, infatti, serve che sia il ministero a muoversi.

Nel dibattito del plenum si è osservato come si sia trattato di un atto di responsabilità istituzionale che il Consiglio si è assunto, perché non raggiungere gli obiettivi del Pnrr in materia di giustizia significherebbe esporre l’Italia a dover potenzialmente restituire l’intero ammontare dei fondi europei.

E il sì alla collaborazione, al termine della riunione, è arrivato: il ministero della Giustizia darà attuazione alle proposte contenute nella delibera del Csm che hanno necessità di essere recepite in via normativa, tranne che all’ipotesi di far tornare in attività in via temporanea 550 magistrati in quiescenza. A questo si sommeranno probabilmente anche i correttivi già studiati dai suoi tecnici, uno tra tutti l’ampliamento ad altre materie la mediazione obbligatoria.

Politicamente una scelta non facile ma quasi obbligata per Nordio, che pure ha sfruttato ogni occasione per veicolare la sua visione di un Consiglio preda della foga spartitoria dei gruppi associativi, da smantellare grazie al sorteggio.

