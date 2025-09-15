Le lacune dell’ordinamento italiano

La lotta contro i siti sessisti: la cultura non si cambia solo rafforzando le norme

Vitalba Azzollinigiurista
15 settembre 2025 • 18:22

Una direttiva europea, da recepire entro giugno 2027, fornisce una tutela giuridica più completa in casi di diffusione di immagini lesive della sfera privata. Ma, nonostante i casi Phica.eu e Mia Moglie, campagne o programmi educativi sull’equilibrio nelle relazioni non siano allo studio del governo

I casi relativi al forum Phica.eu e alla pagina Facebook Mia Moglie hanno mostrato alcune lacune dell’ordinamento italiano riguardo alla diffusione digitale di contenuti illeciti. Lacune che emergono dal confronto tra la normativa nazionale e la direttiva europea sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, effettuato di recente dall’Ufficio del massimario della Corte di cassazione. I limiti delle norme italiane Con il cosiddetto Codice rosso è stato introdotto il reato

Giurista, lavora presso un'Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.