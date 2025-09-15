La lotta contro i siti sessisti: la cultura non si cambia solo rafforzando le norme

Una direttiva europea, da recepire entro giugno 2027, fornisce una tutela giuridica più completa in casi di diffusione di immagini lesive della sfera privata. Ma, nonostante i casi Phica.eu e Mia Moglie, campagne o programmi educativi sull’equilibrio nelle relazioni non siano allo studio del governo

I casi relativi al forum Phica.eu e alla pagina Facebook Mia Moglie hanno mostrato alcune lacune dell’ordinamento italiano riguardo alla diffusione digitale di contenuti illeciti. Lacune che emergono dal confronto tra la normativa nazionale e la direttiva europea sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, effettuato di recente dall’Ufficio del massimario della Corte di cassazione. I limiti delle norme italiane Con il cosiddetto Codice rosso è stato introdotto il reato