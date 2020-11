Sono 20.648 i nuovi contagi in Italia. Il dato è in calo rispetto ai 26.323 di ieri, ma sono diminuiti anche i tamponi eseguiti: ieri erano 225.940, oggi 176.934. Il tasso di positività è quindi dell’11,6 per cento, esattamente come ieri. Diminuisce anche il numero dei decessi: oggi sono 541, mentre ieri erano stati 686. Tutti i dati si possono trovare nella nostra dashboard sul Covid.

