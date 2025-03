Nel 2024 sono morti in Italia 204 ciclisti. La violenza stradale è la prima causa di morte e di lesioni nel mondo e la prima di morte dei giovani. Otto anni fa il campione Michele Scarponi fu travolto da un furgone. Suo fratello Marco ne custodisce la memoria con una Fondazione e con essa si batte per la sicurezza di chi usa la bicicletta

Fausto Coppi, l’uomo solo al comando nella 17esima tappa del Giro d’Italia 1949, la Cuneo-Pinerolo. Michele Scarponi, l’uomo col piede a terra nella 19esima tappa del Giro d’Italia 2016, la Pinerolo-Risoul. Due momenti leggendari nella storia del ciclismo.

Due frecce scoccate dall’arco temporale dei 67 anni che li dividono e dall’arco alpino in cui hanno preso vita, le cui traiettorie indicano la rotta della realizzazione personale, tra vittoria e successo, trionfo individuale e collaborazione per il bene comune.

L’impresa di Coppi, amplificata dalla narrazione solenne del superuomo che ne fece Mario Ferretti richiama, nell’immaginario, la legge del più forte. Il capolavoro di professionalità e generosità di Scarponi che, in fuga solitaria, si ferma in cima al Colle dell’Agnello per aspettare il suo capitano Vincenzo Nibali e aiutarlo a vincere il Giro d’Italia, esprime l’apoteosi del lavoro di squadra.

Due campioni, due fermi immagine come un paradigma a spiegare e ispirare la crescita personale attraverso l’armonia tra obiettivi individuali e collettivi. Paradossalmente, è proprio l’agonismo a dare esempi di come competizione e cooperazione possano convivere.

Fuori dallo sport, invece, la moderna società della prestazione (così l’hanno definita i sociologi) chiede a tutti di performare anche solo per sopravvivere. La cultura dell'individualismo pretende che ognuno sia forte, anche se è debole, fragile e con tutto il diritto di esserlo.

Dopo due anni di pandemia costretti in casa per non morire, tutto si poteva immaginare fuorché si tornasse alle guerre delle trincee e dei dazi, si pensasse al riarmo piuttosto che al welfare. Andrà tutto bene, si diceva e si scriveva sugli striscioni appesi ai balconi. Eccoci qua, con i colpi di coda del capitalismo a smantellare la democrazia, a far vacillare i diritti acquisiti, ad anteporre la forza alla solidarietà, la violenza al dialogo, l’indifferenza all’empatia. Anche sulla strada.

«La legge del più forte è anacronistica, primitiva, odiosa. Ha contribuito a creare generazioni di automobilisti che pensano che andare veloce, usare i lampeggianti o il clacson per far spostare chi è davanti, sia una prova di virilità. Ma noi non siamo automobilisti.

La macchina è un mezzo di trasporto, non una categoria. Noi siamo padri, figli, mariti, mogli, fidanzate e la nostra priorità è e sarà sempre quella di tornare a casa la sera ad abbracciare i nostri cari. Siamo tutti fragili, perché fragile è la nostra vita e ciò che è fragile è prezioso».

La Fondazione Scarponi

Così si legge sul sito della Fondazione Michele Scarponi (FMS), nata per custodirne il ricordo ed elaborare il lutto attraverso l’impegno per un futuro migliore. Sono passati quasi otto anni da quando un uomo solo ma non al comando del suo furgone, invece che mettere il piede a terra e fermarsi, lo tiene sull’acceleratore e spezza la vita del Campione di Filottrano, chiamato anche “aquila” per come volava sulle salite più ardite.

Anche Marco, fratello di Michele, sa volare alto per quello che dice e come lo fa nel portare avanti, ora a tempo pieno, le attività della Fondazione. Le sue parole sono sempre pensate, scelte in anni di dedizione alla causa e gli sgorgano impetuose: «La violenza stradale è un tema complesso che fatica a essere trattato. Anche perché viviamo in un Paese complicato.

Il nuovo codice della strada è stato fatto pensando agli automobilisti. Continuiamo a incentivare i mezzi di trasporto privato, si fanno pochissimi controlli, l’educazione stradale e alla mobilità è minima. In Italia non si affronta il problema della sicurezza attraverso i valori che dovrebbero governare una società giusta, equa, inclusiva. Non lo facciamo al punto che una persona con un ruolo istituzionale arrivi ad affermare che i ciclisti gli piacciono solo quando vengono investiti» dice Marco con voce rotta dall’indignazione.

Si riferisce a Vittorio Feltri, direttore editoriale del Giornale e consigliere della Regione Lombardia eletto in quota FdI? «Già. Quando lanciò la candidatura espresse la sua completa avversione alle piste ciclabili e ai monopattini ma certo addirittura compiacersi come fece con quella frase, detta in occasione dell’evento “La grande Milano Dimensione smart city” e augurare incidenti o peggio, supera le più nefaste fantasie.

Un atto sconsiderato, un incitamento all'odio verso i ciclisti (bike rage) fenomeno consistente e preoccupante che si manifesta in atteggiamenti aggressivi, verbali o fisici, nei confronti di chi utilizza la bicicletta».

Una strada senza barriere

Un’ostentazione della cultura violenta in cui siamo immersi e in cui rischiamo assuefazione o anche una inconsapevole complicità? Scarponi risponde: «Chi investe e uccide è il terminale di tanti mandanti. Il tema della violenza stradale coinvolge ognuno di noi. Nessuno è assolto. La fondazione ce la mette tutta per invertire la tendenza di un sistema che fa il Robin Hood al contrario. Dobbiamo smettere di costruire attorno al più forte per focalizzare l’attenzione sul più fragile.

Ecco la legge del più fragile va salvaguardata. Perché il resto è arroganza. La città deve essere un luogo dove respirare, giocare, crescere e confrontarsi. Una società che dà la priorità alla velocità delle auto piuttosto che ai bambini che giocano per strada, è una società che non ha futuro. Noi crediamo e lavoriamo per una strada e una società senza barriere, in grado di ospitare tutti senza distinzioni e senza ipocrisia».

I modelli virtuosi esistono. «Sono parecchi. Spagna, Svizzera, i paesi del Nord. Pensiamo a come sta cambiando Parigi, una vera trasformazione per ridurre l’uso dei mezzi privati attraverso 1300 km di piste ciclabili, infrastrutture per parcheggio e noleggio bici, l’aumento delle aree pedonali e verdi, la costruzione di nuove linee di metropolitana e l'estensione di quelle esistenti (il Grand Paris Express) la semplificazione delle tariffe e la tessera unica (Navigo Liberté) per l’uso dei diversi mezzi pubblici in tutta la regione Ile de France.

Hanno introdotto ampie zone con il limite di velocità dei 30km/h, mentre da noi ci si oppone. Mi riferisco al processo relativo al progetto chiamato Bologna Città 30 in seguito al ricorso presentato da alcuni tassisti, sostenuto dal Ministero dei Trasporti e respinto dal TAR Emilia-Romagna, riconoscendo la validità della misura. La FMS, insieme all'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, si è costituita parte civile».

Il ciclismo è l’unico sport che ha la strada per palestra. Negli anni ha perso grandi campioni come Michele, Davide Rebellin e tantissimi, troppi giovani a causa della violenza stradale. «Nel 2024, in Italia, sono morti 204 ciclisti. La violenza stradale è la prima causa di morte violenta e di lesioni violente nel mondo e la prima causa di morte dei giovani.

La Federazione si concentra troppo sulla sicurezza passiva (casco, luci, giubbini riflettenti) ma sono poca cosa – dice Marco Scarponi – senza un cambio di mentalità di chi è alla guida, senza l’interiorizzazione della consapevolezza che un’auto può essere un’arma. Ovvio che un genitore non sia felice che un figlio faccia questa scelta. Anche Jonas Vingegaard ha dichiarato che non vorrebbe vedere i suoi figli nel ciclismo, è troppo pericoloso».

E allora guardiamo nella direzione degli esempi virtuosi, fermi nell’impegno personale, al motto del pessimismo della ragione e l’ottimismo della volontà. Tanto per citare Gramsci e continuare a volare alto come le aquile.

