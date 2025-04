Dopo le motivazioni della sentenza Turetta, si è parlato di cosa significa saper uccidere, della competenza o incompetenza nel farlo, della crudeltà in senso giuridico e simbolico. A me non interessa entrare in questa discussione. Mi interessa invece riflettere sul fatto che parlare di cosa significa saper uccidere ha richiamato in me, istintivamente, il tema uguale e contrario: cosa significa difendersi, cercare di non soccombere se qualcuno ci attacca

Negli ultimi giorni si è parlato di cosa significa saper uccidere, della competenza o incompetenza nel farlo, della crudeltà in senso giuridico e simbolico. La discussione si è sviluppata a ridosso della pubblicazione delle motivazioni della sentenza Turetta.

Non mi interessa portare avanti questa discussione e le polemiche intorno al linguaggio della giustizia, pur avendo un’opinione. Mi interessa invece riflettere sul fatto che parlare di cosa significa saper uccidere ha richiamato in me, istintivamente, il tema uguale e contrario: cosa significa difendersi, cosa significa cercare di non soccombere se qualcuno ci attacca. Questione fondamentale.

Ovviamente questione vasta, non solo fisica, anche storica, politica. Un turbinio di metafore. Ma a me interessa l’immagine semplice: difesa e attacco fisico, una persona che vuole annientarne un’altra. La posta in gioco è la propria vita.

Dinamica di potere

Mi interessa perché illustra in modo evidente la laboriosità di una dinamica di potere. Dal punto di vista iconografico è la dinamica di potere per antonomasia. Esiste sempre uno squilibrio di base: l’attacco ha un vantaggio naturale, la difesa ha uno svantaggio naturale, e ribaltare il gioco ha un costo che la potenziale vittima prova a sostenere. Economia della difesa.

Difendersi è difficile, gravoso, è una costruzione che si oppone a una distruzione. A parte la forza, richiede sicuramente un dispendio di risorse psicologiche e cognitive superiori. Potremmo spingerci a dire che un assassino può anche non investire nulla in termini di risorse cognitive (è uno scenario possibile, quello della violenza cieca, idiota). Chi si difende, invece, deve fare ricorso non solo al corpo, ma anche alla mente. La reazione, la risposta alla sorpresa, l’autocontrollo, la lucidità in un momento in cui tutto grida follia.

L’assassino, anche incompetente, arriva al gesto con una volontà che si è formata, ha il vantaggio dell’improvvisata, possiede la direzione, la decisione, la concentrazione dell’energia in un unico punto. Ha il vantaggio informativo, diremmo con freddezza economica. La difesa, invece, per natura è reattiva e occupa molto spazio mentale. E non per forza in una situazione di pericolo assoluto si ha la possibilità di accedere al suddetto spazio mentale. A questo squilibrio si aggiunge il resto: la differenza di forza fisica e di abilità, la presenza di armi.

Illusione culturale

Oggi esiste un’illusione culturale legata al potere individuale. “Bando al vittimismo, ci vuole la padronanza”: l’idea che se impariamo a colpire (“fate un bel corso di difesa personale”) possiamo aumentare di molto le probabilità di salvarci.

È un’idea sorella di quella che ci porta a credere che, per esempio, nella malattia si possa essere guerrieri: “Ha vinto la sua battaglia contro il cancro”. L’idea che una forma di impegno e di abilità possa fare la differenza. In certi casi può farla, ma sappiamo che nella possibilità di sopravvivenza a una malattia entrano in gioco molti altri fattori, la fortuna, la diagnosi precoce, le possibilità di accedere a terapie avanzate, i soldi.

Tornando alla violenza, verrebbe da dire che di norma dovrebbe essere la civiltà a proteggerci. Non il saper combattere, ma il fatto di vivere in un sistema condiviso di finzioni stabilizzanti: la legalità, il linguaggio, la fiducia nell’incolumità reciproca. La difesa autentica non dovrebbe essere nel gesto (farsi valere, farsi giustizia), ma nel contesto. Nella cultura, nel diritto, nell’etica. Ma anche questo sistema, pur nell’ipotesi in cui funzioni (e oggi non funziona), è fragile: basta una volontà impazzita. E quando accade, non resta che il corpo.

“La vera sfida della civiltà non è insegnare a difendersi, è impedire che ci sia bisogno di farlo”: queste ormai suonano come belle parole, un po’ vuote. Forse la vera sfida oggi è guardare in faccia il fallimento (vale per così tante cose). Riconoscere che esiste una lotta culturale che tocca molti elementi che davamo per scontati.

La violenza ha un’attrattiva più che mai marcata, una grammatica che la rende desiderabile, un tono di stupida brutalità che piace (lo vediamo anche in politica). La lucidità appare come debolezza, la cura come perdita di potere, il rispetto come sottomissione. Bisognerebbe decostruire il mito dell’aggressività, ma non è semplice, perché questo mito in verità è sempre fresco, in continua evoluzione, si sta sviluppando anche mentre ne parliamo, in modi nuovi, anche virtuali, smaterializzati. Pensare che siamo di fronte a una vecchia questione di comportamenti primitivi potrebbe essere fuorviante.

