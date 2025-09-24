Guerra e armi: la “svolta” di Trump su Kiev è una trappola per l’Europa, che ci casca

true false

Ora il tycoon dice che il conflitto «durerà a lungo»: lui è pronto a farsi pagare le armi dagli europei, dopodiché augura «buona fortuna». Nonostante i colpi tirati dal presidente Usa agli europei, pure nel suo discorso all’Onu, von der Leyen continua ad assecondarlo e lo ringrazia pure

La guerra in Ucraina – ha detto Donald Trump all’incontro col presidente ucraino nel palazzo di vetro – «non finirà mica». «It looks like it won’t end for a long time», pare proprio che non cesserà, per un lungo periodo. Questa frase infilata lì è una spia delle reali intenzioni del presidente Usa, fornitore a pagamento (dove a pagare sono gli europei) di armi per Kiev e quindi tecnicamente non interessato a che la guerra smetta. Dopo aver normalizzato con tanto di tappeto rosso Vladimir Putin,