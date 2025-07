Quella che si è combattuta al Golf Club di Turnberry, Scozia, di proprietà personale di Donald Trump, è stata una battaglia importante, ma non campale e, meno che mai definitiva nella guerra dei dazi voluta dal presidente Usa.

Quasi tutti i commentatori sostengono che Trump ha imposto una pesante sconfitta alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e di conseguenza all’Unione europea e a tutti gli stati membri compresa l’Ungheria dello stupidamente giubilante Viktor Orbán.

Tutti i commentatori sollevano molti dubbi sull’effettiva praticabilità di alcune misure concordate, in particolare, l’obbligo di acquisto di energia e equipaggiamento militare Usa per 750 miliardi di dollari e di investimento di 250 miliardi sul mercato Usa. Si preannunciano molte, inevitabili, costose e prolungate controversie fra Usa e Ue che potrebbero essere un serio danno collaterale di questa guerra.

Rispondere alla sconfitta

Nel frattempo, naturalmente, opportunamente e tristemente, tutti i produttori e investitori europei, grandi, medi e piccoli, stanno facendo il conto delle molto probabili perdite e ingegnandosi a trovare alternative e rimedi.

Almeno in parte, con fantasia creativa, i migliori operatori economici ci riusciranno, ma a una sconfitta, politica prima ancora che economica, dovranno essere le autorità politiche e istituzionali europee a dare una riposta potente e inequivocabile, elaborata congiuntamente e fermamente condivisa.

Senza nessuna caccia alle streghe (sic), bisogna subito chiedersi se coloro che, come, imperterritamente, Giorgia Meloni e la stessa von der Leyen, predicavano l’attesa e preannunciavano la ricerca di accordi con l’imprevedibile Trump, non abbiano gravemente indebolito la posizione negoziale dell’Unione e, quindi, non siano almeno in parte responsabili della pesantezza della sconfitta.

Al proposito ricorrere al senno di poi è un’operazione che può essere molto fruttuosa. Peraltro, il senno di prima consigliava chiaramente di non presentarsi come appeasers alla Neville Chamberlain 1938, che traduco liberamente come calabrache e calabrachette.

Andare a cercare, talvolta con insistenza, di comprendere le ragioni dei comportamenti irragionevoli di Trump non era un gesto generoso e potenzialmente utile. Al contrario, era, come ha scritto su queste pagine Nadia Urbinati, un segno penoso di vassallaggio, degenerazione di un tipo di sovranismo.

Lezioni da imparare

Per di più questo vassallaggio suggeriva a Trump che, non credendo fino in fondo alle sue minacce, l’Unione europea non stava dedicando abbastanza tempo e energie alla formulazione di contromisure da temere per qualità e per efficacia.

L’imposizione di dazi più o meno pesanti aveva e mantiene come obiettivo trumpiano anche quello di dimostrare che l’Unione europea non è (ancora) una grande potenza e comunque non sa e non riesce a comportarsi come tale. «Parassiti» (termine usato dal vicepresidente J.D. Vance) in materia di difesa militare, «profittatori», secondo Trump, grazie alla libertà di commercio tutelata dagli Usa, gli europei si meritano non una, ma molte lezioni.

Probabilmente, sì, molte sono le lezioni da imparare mentre i dazi iniziano il loro accidentato e balordo percorso. La lezione politica più importante, però, la dovrebbero già conoscere tutti: l’Unione fa la forza.

Jean Monnet e Altiero Spinelli l’hanno scritta e praticata in tutte le salse, senza tentennamenti. Fare i free rider (no, non i “portoghesi”) nell’Unione europea indebolisce l’Unione senza dare molti vantaggi e premi a chi devia. La seconda lezione consegue. Bisogna porsi subito l’obiettivo di potenziare la leadership politica e istituzionale dell’Unione. Ursula von der Leyen deve essere la prima a interrogarsi sui suoi errori, su quelli della Commissione e sulle malaugurate prese di distanza di alcuni capi di governo europei. Governare la prima sconfitta e prepararsi alla battaglia prossima ventura richiede autocritica e visione. Von der Leyen 2.0 è sufficientemente attrezzata?

