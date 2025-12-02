il commento

L’accordo di pace è ostaggio delle debolezze dei giganti

Il presidente americano Donald Trump
Gianfranco Pasquino
02 dicembre 2025 • 20:04

A Putin non resta che attendere gli errori e i cedimenti di Trump e dell’Unione europea. Nessuno, però, sembra avere né il potere militare né l’immaginazione politica per spingere verso una soluzione, anche imperfetta, ma che salvi vite e risorse

Qualcuno vince la guerra oppure i combattenti giungono ad un accordo. Se è saggio, chi vince non impone costi altissimi a chi perde, ma accompagna la sua vittoria con qualche concessione generosa. I perdenti umiliati costituiscono un pericolo futuro. I belligeranti si accordano quando appare loro evidente che la vittoria è molto improbabile e lontana e comporta prezzi elevatissimi che, probabilmente, i loro concittadini non vorrebbero pagare. A mio parere, historia magistra vitae, vale a dire ch

Gianfranco Pasquino

Professore emerito di Scienza politica all'Università di Bologna, dal 2005 è socio dell'Accademia dei Lincei.

