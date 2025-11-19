Addio Kennedy, il disordine globale è firmato America

Siamo entrati in un periodo di instabilità globale, con regimi illiberali che stanno guadagnando terreno e le vecchie strutture internazionali che stanno crollando. Il fattore decisivo nella scomparsa dell'ordine liberale è che il suo principale architetto, gli Stati Uniti lo hanno abbandonato
Un tempo era comune parlare di "ordine internazionale liberale". Anche se gli accordi istituzionali che lo accompagnavano non erano sempre del tutto liberali, internazionali o ordinati, l'etichetta aveva la sua utilità. Dopo tutto, lo scopo di un ideale non è quello di descrivere la realtà, ma di guidare il comportamento, e per molti decenni la maggior parte dei paesi aspirava a far parte dell'ordine liberale e a contribuire al suo sviluppo (anche se alcuni preferivano cavalcare o giocare con il