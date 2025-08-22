Davide Assael
Nato a Milano nel 1976, si laurea con lode in Filosofia teoretica sotto la guida di Carlo Sini, per poi approfondire i suoi studi teologici a Ginevra. Dopo aver svolto attività di ricerca e di organizzazione culturale per importanti fondazioni, ha fondato l’Associazione Lech Lechà, per una filosofia relazionale, di cui è anche presidente. Oggi è voce della trasmissione di RaiRadio3 "Uomini e profeti", docente di Geopolitica delle religioni all’Università di Verona e tiene il corso di Fondamenti del pensiero ebraico per la FIEP, Federazione italiana per l’ebraismo progressivo. Le sue ricerche si svolgono sul crinale biblico-filosofico.