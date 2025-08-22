Niente di nuovo sotto il Sole», «Sì, ma sopra il Sole?». Questo midrash al celeberrimo passo di Qohelet (Ecclesiaste) appare perfetto per descrivere la situazione mediorientale, che segue gli sviluppi della guerra a Gaza. Trattative fallite, retoriche incendiarie, mani tese poi ritirate, fantomatici piani espansionistici in chiusura di governo contro ogni logica demografica (piano E1) fanno pensare al nietzschano «eterno ritorno dell’uguale», presagendo uno scenario senza via di sbocco.

Ma il diavolo, si sa, si nasconde nei dettagli, per cui, per accorgersi dei cambiamenti bisogna scrutare altrove. A mio parere, almeno tre notizie sono da segnalare, oltre al contratto da 35 miliardi di dollari stipulato fra Egitto ed Israele, che sancisce una partnership energetica avviatasi da anni e destinata a creare vantaggi per entrambe le parti. Se, infatti, è vero che dal gennaio 2020 Israele esporta gas verso l’Egitto attraverso il consorzio israelo-statunitense di Noble e Delek, le società incaricate dello sviluppo dei giacimenti Leviathan e Tamar scoperti nel 2010, va ricordato che nel febbraio 2021, a seguito di un incontro fra i due ministri dell’Energia Yuval Steinitz e Tarek el-Molla, è stato stipulato un ulteriore accordo che prevede la costruzione di un gasdotto sottomarino da Leviathan verso gli impianti egiziani di liquefazione di Idku e Damietta. Per il Cairo significano soldi israeliani e consolidamento della sua posizione nel Forum del gas del Mediterraneo orientale (Emgf).

Il patto appena firmato comprende, però, altre aree. Punto non indifferente, la presa in carico da parte egiziana dell’addestramento di cinquemila ufficiali palestinesi, che aiuterebbero a gestire la Striscia di Gaza nel dopoguerra, evitando un vuoto di potere, che gli egiziani vedono come fumo negli occhi. Questo punto dell’accordo è stato rivelato dal ministro degli Esteri del Cairo Badr Abdelatty, che ha anche ricordato il supporto giordano al progetto. Seconda notizia di rilievo: il discorso del nuovo leader di ciò che è rimasto di Hezbollah, Naim Qassem, dove minaccia «nessuna vita» per il Libano se le autorità governative tenteranno di disarmare il «Partito di Dio», secondo gli accordi della tregua raggiunta nel novembre 2024, che Israele è intenzionato a far rispettare.

Le minacce di Qassem indicano che il governo libanese ha intenzione di assumere il monopolio della forza, prerequisito indispensabile per qualunque Stato. Ancor più grave per Hezbollah è la stretta, forse definitiva, della sua banca Al-Qard Al-Hasan, messa al bando dalla Banque du Liban. La banca riforniva anche gli Houti con circa 200 milioni di dollari l’anno. La terza notizia è il sequestro da parte delle forze yemenite di un carico di armi iraniane destinato proprio agli Houti. Anche lì, su pressione Usa, qualcosa si sta muovendo per limitare chi continua ad intralciare le rotte commerciali.

Insomma, mentre l’Occidente dà prova della sua debolezza, il Medio Oriente guarda al dopo guerra. Ma siamo sempre lì: Netanyahu è in grado di assecondare un simile percorso, che aprirebbe a prospettive inedite per i prossimi decenni? Al-Sisi l’ha detto chiaramente: senza soluzione alla questione palestinese, ogni accordo diplomatico col mondo arabo non garantirà stabilità. E, attenzione a quest’uomo che non è mai stato il geurrafondaio che viene descritto (difficile crederlo oggi, ma è così), ma il prototipo delle odierne leadership populiste. Capace di stare ora di qua ora di là (vedere Hebron 1997, vedere Gaza 2004 e 2005, vedere Bar Ilan 2009).

Oggi è in fase tattica: approva il piano di Smotrich, ma gli mette due dita negli occhi con l’idea di un’amministrazione araba della Striscia, mirando chiaramente a Ganz, l’utile idiota della storia. Una ragione in più perché la sinistra occidentale abbandoni ogni pulsione antisionista e sostenga l’opposizione alle prossime elezioni, che si profilano come un redde rationem.

Quella parte di Israele, che, per bocca di Yair Golan, ha già appoggiato un accordo quadro col mondo arabo, ha respinto ogni follia annessionistica ed ha parlato di sgombero degli insediamenti illegali, proponendo un percorso con l’Anp rinnovata. Invece di boicottaggi che isolano questa parte rendendo vana la sua protesta, li si inviti qui, si partecipi alle loro manifestazioni. Se così non sarà, la sinistra occidentale sarà colpevole di aver alimentato una logica di guerra. Potevate scegliere fra il disonore e i voti; avete scelto il disonore, non avrete i voti.

