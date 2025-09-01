Il potentissimo sisma ha colpito alcune delle valli in cui si sono svolte le battaglie più sanguinose con i marines americani. Oggi il governo talebano è costretto a chiedere l’aiuto internazionale. I recenti terremoti - l’ultimo quello del 2023 nella regione di Herat con oltre 1300 vittime - hanno insegnato che le cifre vere arrivano con molto ritardo e che l’attuale bilancio oltre 800 morti potrebbe aumentare a dismisura nei prossimi giorni. E i voli di soccorsi arrivati finora sono solo una goccia nell’oceano

La scossa del sesto grado della scala Richter alle 23,47 della notte di domenica ha scaricato la sua forza devastante: i testimoni raccontano di un tremore e un boato molto prolungato perché molto in superficie, che ha prodotto vaste distruzioni con la massima energia che ha fatto oscillare gli strati superficiali della corteccia terrestre. «La magnitudo della devastazione è inimmaginabile», ha dichiarato subito il locale governatore talebano e in effetti le onde sismiche sono state percepite in un raggio di 250 chilometri sino alla capitale afgana Kabul e alla capitale pakistana Islamabad. Il crudo risveglio di un Afghanistan rurale e impoverito.

Le case di fango e pietra nuda della remota provincia del Kunar, affastellate una sull’altra sui ripidissimi pendii pietrosi, sono state al centro di alcune delle più aspre e sanguinose battaglie tra le forze talebane e gli avamposti dei marines Usa. Gli anni del tentativo di portare scuole e elezioni sin dentro le inarrivabili valli afgane sono ormai nel libro della lunga storia che dalle invasioni inglesi del 1800 ai giorni nostri ha avuto ben pochi anni di pace.

Quel che resta è la drammatica questione umanitaria: l’emergenza ridestata dalle notizie che iniziano ad arrivare da quelle valli distrutte riapre l’annoso interrogativo su come la comunità internazionale debba e possa fornire aiuto e sostegno ad una popolazione governata da un governo che ha fatto della mancanza di diritti delle donne la sua bandiera identitaria.

Il devastante movimento tettonico tra le gigantesche placche indiana e euroasiatica che spinge la catena montuosa dell'Hindukush sino ad oltre cinquemila metri di altezza si va a aggiungere alla situazione provocata da un periodo in cui le improvvise piogge si sono scaricate sul territorio fortemente inaridito dagli effetti particolarmente vistosi del cambiamento climatico. Recenti eventi meteorologici estremi avevano già provocato mortali inondazioni in vaste zone del paese. I detriti bloccano le già precarie strade di montagna rendendo inarrivabili se non via aerea i molti villaggi colpiti. Da Kabul giungono le notizie di oltre un centinaio di voli di soccorso, ma si tratta di una goccia in un oceano di richieste di aiuto che trapelano ora dopo ora sino a Kabul.

Quegli aiuti umanitari che il governo talebano oggi richiede a gran voce stanno arrivando con difficoltà dall’India, Pakistan, Giappone, Ue e la macchina delle Nazioni Unite che è sempre rimasta presente sia pure con scarsi mezzi assicura il coordinamento. Il terremoto di poche ore fa va ad aggiungersi alla drammatica situazione di carestia e fame che colpisce circa 23 milioni di afgani, quasi metà della popolazione. Solo l’anno scorso quasi due milioni e mezzo di afgani sono rientrati nel paese dopo l’espulsione dall’Iran e dal Pakistan aggiungendo la loro miseria a quella di una popolazione in rapidissima crescita demografica. Oggi Kabul, che all’epoca dell’invasione americana era una città di poco più di un milione di abitanti, è una gigantesca baraccopoli di fango e tende in cui quasi cinque milioni di afgani cercano di sopravvivere senza sostanziali risorse alimentari e fonti di acqua sufficienti.

Dopo la chiusura dei grandi programmi di sostegno umanitario in seguito all’arrivo dei talebani a Kabul dell’agosto del 2021, il più cospicuo quello statunitense, le condizioni della popolazione rurale si fanno di giorno in giorno più difficili. I recenti terremoti, l’ultimo in ordine di tempo del 2023, nella regione di Herat con oltre 1300 vittime, hanno insegnato che i dati sulle vittime arrivano con molto ritardo e che l’attuale bilancio oltre 800 morti potrebbe aumentare a dismisura nei prossimi giorni e settimane.

«Voi avete gli orologi, noi abbiamo il tempo», dice un detto pashtun usato dai talebani per spiegare la loro vittoria dopo oltre vent’anni di intervento militare americano e internazionale. Ora non è più vero neanche quel detto: in Afghanistan nelle prossime ore si gioca la vita di migliaia di persone sotto le macerie, che se non saranno raggiunte al più presto rischiano di perdere ancora una volta la loro vita.

Duilio Giammaria è stato a lungo inviato Rai in Afghanistan. È autore del libro La Magnifica Porta: un paese chiamato Afghanistan

© Riproduzione riservata