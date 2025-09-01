Il potentissimo sisma ha colpito alcune delle valli in cui si sono svolte le battaglie più sanguinose con i marines americani. Oggi il governo talebano è costretto a chiedere l’aiuto internazionale. I recenti terremoti - l’ultimo quello del 2023 nella regione di Herat con oltre 1300 vittime - hanno insegnato che le cifre vere arrivano con molto ritardo e che l’attuale bilancio oltre 800 morti potrebbe aumentare a dismisura nei prossimi giorni. E i voli di soccorsi arrivati finora sono solo una goccia nell’oceano
Dopo le guerre, i terremoti: Afghanistan ucciso due volte
01 settembre 2025 • 20:04
