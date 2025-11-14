Cara Agcom, a quando il registro dei politici influencer?

true false

L’Autorità ha pubblicato regole e form per l’iscrizione nell’albo degli «influencer rilevanti». Ma forse bisognerebbe porsi qualche domanda anche su chi, tra ministri, deputati e presidenti, vanta profili con tantissimi seguaci, pieni di meme fatti con intelligenza artificiale, reel, card e caroselli vari. Potrebbe essere un albo a parte, il registro degli influencer di stato