Due nuove fratture attraverso l’Unione Europea: quella tra Est e Ovest, che ha sostituito quella tra Nord e Sud creatasi ai tempi della crisi del debito sovrano; quella tra centro liberale e popolare e destra radicale, in sostituzione del classico schema centrosinistra-centrodestra.

Il risultato delle elezioni presidenziali in Romania sembra aver sorpreso molti: il candidato centrista e pro-europeo ha vinto, nonostante le aspettative per una vittoria dell’estrema destra.

A sorprendere, invece, dovrebbe essere il fatto che la destra estrema, dopo l’annullamento delle elezioni e le accuse di interferenze russe, è andata ad un soffio dalla vittoria. Cioè è accaduto perché la crescita economica rumena è stata sì trainata da consumi e fondi Ue, ma è stata accompagnata da corruzione, disuguaglianze e da istituzioni liberal-democratiche malferme.

L’ascesa della destra radicale è la reazione ad un sistema politico oligarchico, che ha perpetuato se stesso parlando sempre alla stessa fascia di elettorato e non è riuscito ad integrare gran parte dell’elettorato all’interno delle prospettive sovranazionali.

Il nuovo presidente, outsider centrista e simbolo della lotta alla corruzione, dovrà dimostrare di saper davvero rinverdire l’élite che lo ha sostenuto oltre che a tener diritta la barra in politica estera contro l’influenza di Mosca.

La Polonia

Anche in Polonia il risultato è stato molto equilibrato tra il candidato liberale (civico, pro-UE) e quello del Pis, partito conservatore. In questo caso la differenza tra centro e destra radicale si gioca più su temi sociali che su politica economica o estera, dove c’è un consenso trasversale. Emerge così un’altra peculiarità dei paesi dell’Est, divisi tra quelli dove le pulsioni filo-russe sono più forti, come Ungheria, Repubblica Ceca e Romania, e quelli in cui al contrario c’è grande ostilità verso Mosca, come la Polonia. Questa scomposizione aumenta i rischi di frammentazione del fronte orientale, oggi esposto alla guerra.

Sul piano economico, questi paesi (soprattutto Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia) hanno beneficiato dell’integrazione nelle catene di valore tedesche, ma questa dipendenza è ora un rischio, visto il rallentamento e la deindustrializzazione della Germania. Romania e Bulgaria hanno avuto una crescita più simile al “modello greco” dei primi anni 2000: un’economia trainata da servizi, fondi UE e, in parte, corruzione, ma senza vero sviluppo strutturale.

L’UE oggi non ha più le risorse per sostenere questi paesi come in passato, soprattutto con l’arrivo di nuove spese ed emergenze, quali quelle per la ricostruzione Ucraina, riarmo e transizione energetica.

Il rischio è una crescente insoddisfazione e instabilità, con i populisti che prosperano sia per l’assottigliamento dei fondi europei sia per le difficoltà e le divisioni create dalla guerra in Ucraina.

L’altro asse di rottura ricade nella crisi della sinistra e in una nuova dialettica tra centro e destra populista.

I partiti di centro-sinistra sono in forte declino in tutto il continente, ridotti a junior partner di governo e a forze incapaci di poter vincere le elezioni in autonomia. Essi sono passati dall’essere i partiti dei lavoratori e della classe media a quelli dei dipendenti pubblici e dei pensionati benestanti. Di conseguenza, gli europeisti oggi si coagulano intorno ai partiti centristi e popolari più in sintonia con una opinione pubblica che ha virato verso destra nel suo complesso.

A sinistra

La sinistra ha lasciato il campo alla destra nelle fasce sociali più deboli e nelle province e ha perso terreno a favore del centro nelle grandi città. I partiti nazionalisti sono ormai stabilmente la prima o seconda forza in molti paesi e, prima o poi, rischiano di vincere le elezioni anche dove le hanno di recente perse.

Le conventio ad excludendum verso gli euroscettici, messe in piedi quasi ovunque in Europa, potrebbero non reggere e in diversi casi sono già state abbattute.

Dopo vent’anni, si può concludere che l’allargamento orientale dell’UE ha diluito il progetto federalista originario: i paesi dell’Est vedono l’Unione soprattutto come una grande cassa da cui attingere e poco altro, poiché questo è stata l’Ue per i paesi dell’ex blocco di Varsavia.

Le classi politiche di questi paesi appaiono più interessati ai benefici economici del mercato unico più che ad una vera integrazione politica e ancor meno sensibili appaiono ai richiami di Bruxelles relativi alle libertà e ai diritti.

Anzi non appena l’Unione Europea è andata oltre il confine del sostegno economico, si è generata in questi paesi una reazione nazionalista.

Le due fratture, geografica e politica, rischiano di scomporre l’Unione Europea: non solo trainando verso la destra nazionalista i consensi, ma di scomporre il quadro politico europeo e di menomare molte delle iniziative di politica estera e di difesa che prova ad intraprendere la Commissione.

© Riproduzione riservata