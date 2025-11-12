Allargare l’Unione europea nel 2030 si può e si deve. In nome del soft power

true false

Sarebbe nell’interesse di tutti cominciare ad immaginare un’Unione a 30, offrendo a Montenegro, Albania e, perché no, Moldavia, un orizzonte temporale definito e credibile: le esperienze passate mostrano che una data precisa e relativamente vicina costituisce un catalizzatore decisivo per le riforme. Ne beneficerebbero anche la credibilità e il soft power del Vecchio Continente