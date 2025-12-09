L’ambiguità della premier Meloni e il vero interesse nazionale

Non sostenuta dagli Usa, vista con sospetto dalla maggioranza politica dell’Ue, la premier rischia l’irrilevanza politica per sé e per l’Italia. Indebolirebbe l’Ue in questa fase cruciale nella quale è indispensabile alzare il tiro decisionale. In una Unione indebolita anche il nostro paese sarà inevitabilmente più debole sulla scena europea e mondiale. E certamente meno sovrano
La diplomazia è anche un esercizio, spesso acrobatico, di equilibrismo. Ma è vero che la politica estera di un paese che sia media potenza deve essere improntata alla ricerca degli equilibri, di volta in volta preferibili, tenendo nel massimo conto le alleanze, gli impegni presi, le promesse fatte agli elettori e, non da ultimo, le posizioni ideali del proprio partito. Fin dall’inizio della sua esperienza di governo, Giorgia Meloni ha dimostrato di avere consapevolezza del fascio di problemi che