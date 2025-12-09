L’ambiguità della premier Meloni e il vero interesse nazionale

true false

Non sostenuta dagli Usa, vista con sospetto dalla maggioranza politica dell’Ue, la premier rischia l’irrilevanza politica per sé e per l’Italia. Indebolirebbe l’Ue in questa fase cruciale nella quale è indispensabile alzare il tiro decisionale. In una Unione indebolita anche il nostro paese sarà inevitabilmente più debole sulla scena europea e mondiale. E certamente meno sovrano