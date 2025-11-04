America ed Europa, come affrontare l’erosione virulenta delle democrazie

true false

Lo smottamento degli Stati Uniti trumpiani, i passi indietro dell’Europa. Due processi che contribuiscono alla nuova età delle guerre, al ridisegnarsi confuso di un nuovo ordine mondiale in cui la forza diventa legittimazione dello svuotarsi del diritto internazionale e affermazione di nuove autocrazie. Eppure, i segnali di reazione e di rinnovamento della democrazia esistono

Siamo attoniti di fronte al franare della democrazia Usa: la sua virulenza e rapidità; il continuo ricorso a poteri emergenziali e ordini dell’esecutivo; la punizione inflitta a chiunque si opponga, utilizzando lo Stato come una clava; il peso dei nuovi “oligarchi tecnologici”; il tentativo di politicizzare l’esercito; l’ostentazione dell’odio, presentato come liberazione dall’ipocrisia e usato per esibire impunità; l’impulso alla destra mondiale. Siamo attoniti di fronte ai passi indietro del