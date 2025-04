Quanto all’antifascismo, un ciclo sembra essersi compiuto con l’appello di questi giorni alla sobrietà. Ma i motivi sono molto più profondi, a cominciare da una questione generazionale che ormai interpella la quasi totalità degli italiani, per continuare poi con il riconoscimento che antifascismo e democrazia vanno in crisi quando mirano a una falsa unione piuttosto che a una reale separazione

Quanto alla recezione pubblica del 25 aprile, è difficile non riconoscere che un ciclo storico sembra essersi compiuto. Un ciclo che comincia probabilmente con l’improvvido discorso di Violante del 1996 e che termina con l’invito paternalistico di questi giorni alla sobrietà, come se l’antifascismo contenesse in sé una retorica carnevalesca e non fosse invece per sua essenza una tragica memoria dei morti. Dobbiamo ritenere tutto ciò intollerabile, ma forse ci conviene contestualizzare questa malinconia epocale per provare così a dirci la verità.

Certo, c’è innanzitutto un cambiamento generazionale, del quale gli storici ci mettono sull’avviso da tanto tempo. Mio figlio di nove anni durante la manifestazione del 25 aprile mi ha detto: «Papà, c’è quasi tutta la città… ci sono tutti, ma solo i vecchi». Più o meno la stessa cosa che intendeva dire Foa quasi trent’anni fa (guarda caso contemporaneamente al discorso di Violante): «L’antifascismo come referente del nostro sistema politico si sta esaurendo. Ma soprattutto esso ha da tempo cessato di essere un “valore” nella coscienza diffusa; chi ha meno di quarant’anni e non ha avuto genitori che l’hanno assillato di ricordi partigiani, ha mille ragioni per non saperne nulla. O meglio, per dare altri nomi alla ricerca dei nuovi valori del tempo presente».

Il tramonto della politica

Ora, se ci pensiamo un istante, i suoi quarantenni di allora sono i settantenni di oggi. È un dato sconcertante, se accostato alla retorica con cui oggi siamo ossessionati dal far avvicinare alla politica le nuove generazioni. Dovrei dedurne che il tramonto della politica non vale solo per mio figlio, ma anche forse per mio padre. Forse ci fa comodo pensare che si tratti di attirare i giovani, piuttosto che fare i conti con questo “insieme generazionale” assai più complesso.

Ma non ricordo tutto questo per pessimismo, tutt’altro. Mi colpiscono la serenità e la speranza con cui Foa si approccia a un tempo in cui la coscienza diffusa sembra aver congedato l’antifascismo. Se saremo all’altezza, sapremo inventare le parole per dirlo di nuovo, per rivendicare ancora libertà, dignità, giustizia. A partire dalla convinzione che il nostro intento è sostituire la forma prevalente di vita economica con una forma di vita politica: la grande utopia del Novecento.

La situazione è però ulteriormente complicata se pensiamo all’evidenza per cui ad essere in crisi non è l’antifascismo, ma la democrazia. Una democrazia alla cui degenerazione ha certo contribuito quel ciclo storico menzionato. Dall’ambiguità di Violante alla tracotanza di La Russa, l’impianto che ha prevalso è che per dirsi democratici non sia più necessario dirsi antifascisti, come se la storia post-bellica sia stato un nuovo inizio in grado di cancellare il passato.

Alla memoria comune si sostituisce la convinzione che la democrazia sia in sé cancellazione dei conflitti, omologazione culturale e politica. Non c’è alcun motivo per celebrare la divisione tra vinti e vincitori e tra oppressi e oppressori, se ciò che dobbiamo cercare è la concordia. Una democrazia aconflittuale si è imposta e un suo ingrediente fondamentale è stato probabilmente questa minimizzazione dell’antifascismo.

Rompere con la tradizione dialettica

Tutto questo è stato utile alla destra. Ma perché anche la sinistra ha rotto con la propria tradizione dialettica abbandonando il conflitto come categoria di analisi critica della società? Pur sapendo che una democrazia senza conflitto non ha più bisogno dell’antifascismo e forse neppure della sinistra.

È proprio questa nozione conciliante della democrazia quella che la rende sempre più somigliante all’autoritarismo, nelle sue versioni più cupe che la storia del tempo presente ci prospetta con abbondanza di esempi. Che cosa hanno davvero in comune Trump, Putin, Netanyahu e Meloni? Sono tutti sempre più ossessionati dall’idea che una democrazia funzioni dove l’identità che vince resta unica e le differenze – di qualunque tipo - sono perseguitate ed espulse.

Da questo punto di vista, la sinistra dovrebbe ritrovare il coraggio di rivendicare soprattutto ciò che hanno in comune 25 aprile e 1 maggio. Entrambe non sono feste di tutti, ma di una parte. Gli antifascisti non sono uguali ai fascisti, come i lavoratori non sono uguali a coloro che sempre di più li opprimono. In un libro preziosissimo lasciatoci in eredità, Mario Tronti annota: «non di ecumenica unità c’è bisogno, ma di una nuova essenziale divisione. Tra le forze conflittuali in campo, da un nuovamente necessario punto di vista di parte, la grande iniziativa, strategica, sarebbe quella di pensare e praticare al posto di una falsa formale unione una vera sostanziale separazione».

Non dimenticarci che dietro ogni adesione all’antifascismo pulsa l’insoddisfazione materiale nei confronti del tempo presente. Essere antifascisti (ed essere laburisti) vuol dire ancora oggi riconoscere la necessità del conflitto come punto sorgivo dei nostri valori.

