I numeri sono spaventosi: gli episodi di natura antisemita sono in drastico aumento. L’omicidio dei due diplomatici israeliani a Washington appare come un nuovo capitolo di un processo di importazione del conflitto, che destabilizza ulteriormente la coesione sociali nei paesi europei e non solo. Un fenomeno che vede gravi responsabilità anche a sinistra

L’omicidio dei due diplomatici israeliani a Washington è solo la coda di una catena ininterrotta di odio antiebraico che si è propagata in Europa a partire dal 7 ottobre 2023. A scorrere le cifre c’è davvero da aver paura. In Francia, paese costellato di attentati antisemiti dagli attacchi alle sinagoghe a Lione, Marsiglia, Strasburgo e nel sobborgo parigino di Le Kremlin-Bicêtre del 2002 all’omicidio della sopravvissuta all’Olocausto Mireille Knoll nel 2018, si è registrata un’esplosione di attacchi antisemiti con più di mille incidenti segnalati solo negli ultimi mesi dell’anno.

Il 2024 non ha invertito la tendenza: il CRIF ha riportato 1.570 atti antisemiti, con un aumento assai significativo rispetto agli anni precedenti. E, ripetiamo, parliamo di un paese in cui l’odio antiebraico è da anni ben sopra i livelli di guardia.

Nel vicino Belgio, se possibile, persino peggio: secondo l'organizzazione Unia, tra il 7 ottobre e il 7 dicembre 2023 sono stati segnalati 91 episodi legati al conflitto israelo-palestinese, rispetto ai 57 dell'intero 2022. Di questi, 66 erano chiaramente diretti contro persone di origine ebraica. Le manifestazioni di antisemitismo includevano messaggi d'odio online, commenti pubblici, negazionismo dell'Olocausto e vandalismi, come la profanazione di decine di tombe nel cimitero ebraico vicino a Charleroi. A settembre 2024, l'agenzia federale per l'uguaglianza ha riportato un aumento del 1.000 per cento degli incidenti antisemiti nei due mesi successivi all'inizio della guerra a Gaza.

Storia simile in Germania: più 320 per cento, con 994 episodi documentati tra il 7 ottobre e il 9 novembre 2023. In Italia, non ce la passiamo meglio, con il più 500 per cento registrato dall’Osservatorio nazionale per l’antisemitismo. Un periodo in cui sono tornate nel paese che ha promulgato le leggi razziali le case marchiate con le stelle di Davide.

Bisogna essere chiarissimi: non c’è e non ci può essere nessuna giustificazione per questo processo di estensione della colpa dalle scellerate politiche del governo Netanyahu agli ebrei in quanto tali. Esattamente come non avevano giustificazione le campagne islamofobe che hanno fatto la fortuna di intere formazioni politiche negli anni successivi all’11 settembre.

E, va detto senza ambiguità, se allora era la destra a sfruttare l’onda emotiva suscitata dai frequenti attentati islamisti, questo spaventoso aumento dell’antisemitismo sta avvenendo con l’avallo del mondo progressista, con atteggiamenti che vanno dalla ricezione acritica della narrazione di Hamas, all’idea del 7 ottobre come reazione a decenni di soprusi israeliani (ma omettendo le guerre iniziate dagli arabi e l’infinita serie di attentati che lo Stato ebraico ha dovuto subire) fino all’obbrobrio del paragone fra Hamas e i nostri partigiani perché «anche loro utilizzavano il terrorismo». Messaggio subliminale: Israele è uno Stato abusivo e il sionismo un’ideologia imperialista.

Ormai queste tesi, che solo qualche mese fa sarebbero state oggetto di tribunali penali, sono state sdoganate dagli organi di stampa. La settimana scorsa l’Espresso ha pubblicato un delirante articolo, a mezza via fra complottismo d’accatto e crassa ignoranza, che ricostruiva la proverbiale «arguzia ebraica», spiegando quanto questi manipolatori fossero stati abili a presentare il sionismo come vicino agli ideali liberali occidentali, nascondendo la sua tendenza suprematista e razzista. Chi si illude, assecondando il fallito piano di Hamas, che tutto ciò possa portare giovamento alla causa palestinese si sbaglia di grosso.

L’unico risultato è quello di alimentare ulteriormente la polarizzazione interna alle nostre derelitte democrazie, dove all’antisemitismo di una parte si risponde con l’islamofobia dell’altra. Ancora una volta, parlano le cifre. Regno Unito: più 4.971 episodi di odio anti-musulmano tra il 7 ottobre 2023 e il 30 settembre 2024, il numero più alto registrato in 14 anni. Germania: più 114 per cento; Austria: 1.522 casi di razzismo anti-musulmano nel 2023, un numero record. Più di un terzo dopo il 7 ottobre. Francia: più 29 per cento.

Mi viene in mente un dialogo che ebbi quasi 20 anni fa con il filosofo ed ex parlamentare Fulvio Papi. Gli esprimevo i timori dell’avanzata di un nuovo fascismo, a lui che conobbe l’originale. Mi disse: Davide, la paura la comprendo, ma fare uno Stato fascista costa ed i soldi non ci sono.

Si va in contro ad un periodo di instabilità in cui, certo, aumenteranno razzismo, antisemitismo e xenofobia, anche con vere e proprie cacce all’uomo. Il 7 ottobre è stato un nuovo pretesto per la riemersione di queste forze distruttive. Servirebbe un impegno comune per porre un argine: non ci sarà. Se no, che polarizzazione sarebbe?

