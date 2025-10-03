La via stretta tra antisemitismo, lo Stato di Israele e la libertà di parola

true false

Due ebrei morti davanti a una sinagoga di Manchester nel giorno del Kippur, uno dei più sacri per la tradizione ebraica. Antisemitismo? Antisionismo? Antisemitismo mascherato da antisionismo come reazione a quanto Israele sta facendo a Gaza? Occorre tentare di fare chiarezza. L'accusa di antisemitismo rivolta a chi critica il governo israeliano e le sue politiche è divenuta ricorrente dal 7 ottobre in avanti. E questa accusa ha spesso caratterizzato la risposta ai critici di Israele da parte dei