Dopo due anni la segretaria sembra aver deluso molti di quelli che avevano creduto in lei. Non è in discussione il suo impegno disinteressato e quello del suo gruppo dirigente. Ma sono molte le difficoltà incontrate nell’avvicinarsi agli obiettivi promessi

Poco più di due anni fa Elly Schlein diventava segretaria del Pd suscitando molte aspettative nell’elettorato di sinistra. Oggi le speranze di cambiamento sembrano alquanto raffreddate. Che cosa non ha funzionato?

È bene chiarire subito che non è in discussione l’impegno disinteressato della giovane segretaria e del suo gruppo dirigente. La domanda riguarda piuttosto le serie difficoltà incontrate nell’avvicinarsi agli obiettivi promessi: ridefinizione degli orientamenti programmatici per combattere le disuguaglianze; rafforzamento elettorale dopo la perdita di milioni di voti; contrasto delle trame degli interessi che specie in molti contesti locali controllano il partito.

Vincoli interni ed esterni

Due importanti vincoli rimandano al contesto. Il primo riguarda gli equilibri interni. Schlein aveva vinto di misura ma il partito era in buona parte ancora controllato da dirigenti ed eletti che si erano affermati nella fase delle illusioni della Terza via.

Il secondo vincolo ha a che fare con la difficoltà più generale della sinistra in Europa, pur con differenze significative tra i vari paesi, a rielaborare la propria offerta politica, a fronte delle nuove sfide poste dalla crescita delle disuguaglianze e dall’affermazione della nuova destra.

Entrambe queste difficoltà oggettive furono sin da subito richiamate da diversi osservatori. Ma mentre alcuni ne traevano la conclusione che l’esperimento della nuova leader era destinato all’insuccesso, altri (meno numerosi) segnalavano che la partita poteva essere giocata a determinate condizioni: con una strategia accorta.

Si trattava di perseguire una strada che si distinguesse dal nuovo liberal-populismo della destra, ma anche da quel che resta della Terza via, che curiosamente alimenta ancora la cultura politica di una parte consistente dell’establishment del Pd.

Riformismo radicale

Con una formula sintetica, che è stata anche usata all’inizio della nuova segreteria, si tratta di immaginare un «riformismo radicale». Ovvero mostrare che ci può essere una redistribuzione sostenibile, fondata su un sistema fiscale progressivo, capace di contrastare le disuguaglianze sociali senza compromettere la crescita; una regolazione efficace che favorisce l’efficienza dei mercati e non le rendite e fa della tutela dell’ambiente una leva dello sviluppo.

Ci può essere insomma un altro riformismo più efficacemente riformista, ed è sbagliato etichettarlo a priori come una forma di massimalismo antisistema. Tracce significative di questo modello sono rintracciabili nell’evoluzione delle socialdemocrazie di vari paesi del centro nord Europa e più di recente anche in Spagna.

D’altra parte, esso andrebbe poi tarato rispetto alle specificità del nostro paese (debito pubblico, Mezzogiorno, piccole imprese). E andrebbe comunicato con cura (una cosa è il progetto – la “promessa” – un’altra è il programma).

Da questo punto di vista, non è scontato che un riformismo radicale debba allontanare i voti – necessari – dei ceti medi, specie di quelli più giovani e istruiti, definendoli come voti moderati. Non si tratterebbe di inseguire il moderatismo, ma di offrire un’alternativa concreta basata non solo su una migliore qualità del lavoro ma anche su una più sodisfacente qualità della vita nel suo complesso (servizi, mobilità, organizzazione della città).

Come rilanciare

Ma a quali condizioni è possibile costruire un’esperienza di riformismo radicale? Non chiudendosi dentro il partito e logorandosi in una estenuante guerra di posizione con il vecchio establishment. Né limitandosi a ripetere alcune parole d’ordine su temi concreti (salario minimo, sanità, fisco), certo condivisibili ma insufficienti se non inseriti in una prospettiva più ampia.

Sarebbe necessario cambiare gioco, seguire una strada diversa. Quella dell’apertura all’esterno: approfondire, confrontare, comparare. Insomma, riattivare il circuito di scambi con la cultura e la ricerca.

Non solo. Un aiuto a superare le sterili discussioni tutte politiciste sul campo largo o stretto, il continuo confronto interno, la dipendenza dal mood dei Cinque stelle, potrebbe poi venire dal ricco tessuto di associazionismo civico, di volontariato, di organizzazioni degli interessi.

L’associazionismo potrebbe essere un alleato chiave per l’innovazione. L’apertura all’esterno, un forte investimento sul triangolo tra partito, associazionismo, mondo della cultura e della ricerca, potrebbero forse rilanciare le speranze di cambiamento.

