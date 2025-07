La Commissione europea ha bocciato il decreto interministeriale che fissava i criteri per il calcolo dell’indennizzo per i concessionari balneari, esteso oltre i beni ammortizzabili. Ciò disincentiva la partecipazione alle gare di nuovi operatori e lede il principio di libera concorrenza

Un anno fa scrivevamo che il governo rischiava di fare una figuraccia sugli indennizzi ai balneari. Quando la messa a gara delle concessioni marittime era apparsa come inevitabile – dopo le pronunce di Corti nazionali ed europee e con la procedura di infrazione Ue in corso – l’esecutivo aveva pensato di fornire l’ennesimo “salvagente” ai concessionari uscenti, prevedendo in loro favore un cospicuo indennizzo, posto a carico dei concessionari entranti. La figuraccia c’è puntualmente stata.

Qualche giorno fa, come reso noto da Il Giornale, la Commissione europea ha inviato una lettera al governo italiano, “bocciando” il decreto con cui il ministero delle Infrastrutture, di concerto con quello dell’Economia, aveva stabilito i criteri di calcolo degli indennizzi.

Tale decreto aveva disposto che questi ultimi sarebbero stati determinati in base al valore degli investimenti non ancora ammortizzati al termine della concessione, con l’aggiunta di un’equa remunerazione degli investimenti degli ultimi cinque anni, inclusi i beni immateriali.

Risarcimento incompatibile

Ma per la Commissione l’estensione del “risarcimento” previsto dal decreto è incompatibile con il quadro giuridico dell’Unione. Lo ha confermato il portavoce dell’esecutivo Ue, Thomas Regnier, nel corso del briefing dello scorso 22 luglio, aggiungendo che si cercherà di concordare una «soluzione costruttiva» con l’Italia. Va detto che anche il Consiglio di Stato, cui il decreto era stato sottoposto ai fini del relativo parere, ha espresso diverse critiche al riguardo.

Il decreto interministeriale per il calcolo degli indennizzi è stato previsto nel settembre 2024 dal decreto-legge Salva Infrazioni, che ha pure sancito l’obbligo di avviare le gare per le concessioni balneari entro il 30 giugno 2027 e il prolungamento dell’efficacia delle concessioni stesse sino al 30 settembre 2027. Il tutto con il benestare della Commissione Ue.

Si è trattato dell’ennesima proroga, che l’esecutivo ha evitato fosse qualificabile come generalizzata – in violazione della direttiva Bolkestein – “mascherandola” con l’attribuzione agli enti locali della valutazione dei tempi per la messa a gara.

A proposito dell’indennizzo, avevamo rilevato che l’articolo 12 della Bolkestein vieta l’attribuzione di qualunque vantaggio nei riguardi del vecchio concessionario. Pertanto, la fissazione di un “compenso”, specie se troppo ampio, avrebbe potuto incorrere in rilievi da parte della Commissione Ue, rappresentando, da un lato, un favore ingiustificato al titolare uscente; dall’altro lato, una violazione al principio di libera concorrenza sancito dalla direttiva, perché la somma eccessivamente onerosa da corrispondere ai precedenti operatori da parte di quelli nuovi avrebbe potuto disincentivare la partecipazione di questi ultimi alle gare. E i rilievi della Commissione sono arrivati.

Già il 19 agosto 2024, con una lettera al governo italiano, la Commissione europea aveva comunicato che il diritto dell'Unione non consente «di riconoscere alcuna compensazione agli operatori uscenti, tanto meno a carico dei nuovi operatori».

Con la lettera di qualche giorno fa, la Commissione ha ribadito che «qualsiasi obbligo imposto al nuovo concessionario in merito al versamento di una compensazione all'operatore uscente non deve creare oneri indebiti che scoraggino, de jure o de facto, nuovi operatori dal partecipare alle procedure di selezione»; e che «le disposizioni in materia di compensazione debbano rimanere limitate ai soli investimenti non ammortizzati e non essere dissuasive o comportare una sovra compensazione».

È, pertanto, illegittima la previsione di una somma finalizzata a «compensare il concessionario uscente per il valore aziendale e/o di mercato dell'impresa balneare»; e, ancora prima, così onerosa da indurre i nuovi operatori a rinunciare alle gare, con la conseguenza di mantenere lo status quo, e quindi la titolarità storica delle concessioni.

In conclusione, il decreto interministeriale sugli indennizzi, già in ritardo rispetto alla scadenza del 31 marzo, è da rifare, e fino a quando non sarà varato i comuni avranno l’alibi per non bandire le gare.

Il rischio di ingenti sanzioni, a esito della procedura di infrazione, diventa sempre più concreto.

