Parte l’Offerta pubblica di scambio (Ops) del Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca (Mb), voluta nel 1946 da Raffaele Mattioli, presidente della Banca commerciale italiana, per finanziare la ricostruzione.

Prima dei suoi 80 anni Mb finirà nel Monte dei Paschi di Siena (Mps); sarà la “scatola cinese” che darà a Francesco Gaetano Caltagirone, costruttore romano, gran finanziere, il comando delle Assicurazioni Generali, di cui Mb è principale azionista. Nata con Mattioli, finisce con Caltagirone; nel 1946 premier era De Gasperi, oggi è Giorgia Meloni. È lei il problema, Caltagirone fa il suo mestiere. Per ironia, Mb che di scatole cinesi visse, ne morrà.

Il fine dichiarato dell’Ops – sostenuta anche dai rissosi eredi Del Vecchio – è il terzo polo bancario dopo Intesa Sanpaolo e Unicredit; se Mps deterrà, come si prevede, il controllo del consiglio di Mb e non dell’assemblea straordinaria, non sarà il terzo polo. Non sprigionerà le sperate sinergie fra due realtà aventi in comune solo il nome di banca.

Una è nel retail con 500 filiali concentrate in Italia centrale, l’altra nel prestito al consumo, nel private e investment banking, infine nelle assicurazioni, via Generali (ambita da ogni costruttore per i suoi immobili). La capitalizzazione complessiva, ipotizzando adesioni al 100 per cento, resterebbe sui 25 miliardi contro i 90 di Intesa e Unicredit. Sono ignoti i piani di Mps per adesioni pari al 35 per cento o al 50 per cento, né chi guiderebbe e con che governance le banche.

La premier Meloni e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, anziché vendere Mps come da impegni verso la Commissione Ue, sostengono l’operazione; non ne sono il motore, che non sta neanche a Siena, ma nel Gruppo Caltagirone, sulla cui pubblica richiesta il parlamento scrisse l’anno scorso, nella legge «per lo sviluppo dei capitali», norme per ostacolare la lista del Consiglio di amministrazione.

Questa non piace a Caltagirone, ma piace agli investitori istituzionali che detengono la maggioranza di molte nostre imprese. Giorgetti e Meloni ci spieghino perché la norma risponde all’”interesse nazionale”.

Se l’Ops non darà vita al terzo polo, perché va avanti comunque? Perché il fine non è il controllo di Mb, ma di Generali, la cui assemblea Mb controlla al 13 per cento. Limitata nelle sue mosse in quanto sotto Ops, Mb voleva sfuggire alla morsa con un’offerta totalitaria su Banca Generali, ma si è fermata quando il governo gli ha mosso contro il risparmio previdenziale; gli enti hanno acquisito per 700 milioni il 4 per cento di Mb, costretta a rinviare uno scontro che si profilava perdente.

Non si conoscono i motivi dell’investimento degli enti, legittimo ma molto inusuale. Anche il suo ritorno è incerto; quando questi hanno acquistato, il mercato puntava sull’apprezzamento di Mb per l’integrazione di Banca Generali, poi messa in freezer. Se non si sono coperti, gli enti rischiano perdite sul loro “spontaneo” investimento; se invece avesse dato garanzie implicite, a rischiare sarebbe il governo.

Chi scrive non è un fondamentalista di mercato e non ha nulla contro Caltagirone che lavora nell’interesse del gruppo, ma non si capisce quale interesse nazionale il governo veda nell’Ops. La verità la dice la delibera sul golden power, coi noti paletti per l’Ops di Unicredit su BancoBpm, non a caso contestata dalla Ue; svela le mire politiche di un governo che, privo di una testa pensante, si affida a un abile finanziere dalla gestione però verticistica, cosa mal vista in banche e assicurazioni.

Un desolato cenno finale a stampa e politica. Da De Gasperi a Meloni la parabola è deprimente, e l’Ops riceve solo vaghe attenzioni dai maggiori quotidiani; quando questi erano anche grandi ne avrebbe invece ricevuta tantissima, per il suo enorme rilievo nel piccolo mondo antico della nostra finanza. Quanto all’opposizione, non attacca un governo alla deriva su un tema caldo per lo sviluppo e l’immagine del Paese: neanche fosse una bega condominiale.

