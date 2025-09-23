Banche, competitività e mercato unico. Il ruolo dell’Europa (dormiente)

true false

Giorgia Meloni e Friedrich Merz frenano lo sviluppo dell’Unione ma, in questo modo, rischiano di farci ricadere, per vile ignavia o beata ignoranza, nel passato tragico da cui siamo usciti solo per il coraggio e la visione dei giganti come Konrad Adenauer, Robert Schuman, Jean Monnet e Alcide De Gasperi. La cui preziosa eredità, piccole donne e piccoli uomini sperperano giocandosela come ragazzi viziati al casino della storia