La riforma eversiva della destra sulla giustizia ci offre una nuova occasione per tornare sul luogo di un recente delitto. Avremo un referendum e, stavolta, senza l’ostacolo insormontabile del raggiungimento del quorum. Vanno evitati due errori. Il primo è di sottovalutare le prese di posizioni dei partiti moderati del centro sinistra, il secondo è cadere di nuovo nella tentazione di risolvere per via referendaria questioni identitarie

Della riforma della giustizia, il cui iter parlamentare procede ormai spedito, è stato ricordato – e persino rivendicato dalla destra – di essere un omaggio postumo a Silvio Berlusconi. Vero, ma con un’avvertenza fondamentale. La continuità “storica” rispetto al berlusconismo non riguarda tanto la separazione delle carriere, quanto la messa sotto tutela politica dei giudici. Era questo il vero sogno eversivo di Berlusconi. Non la semplice riformalizzazione del potere giudiziario, ma la sua sottomissione all’autorità della sfera politica.

Sta qui una trappola comunicativa da parte della destra nella quale dobbiamo a tutti i costi evitare di cadere: la separazione delle carriere è solo la punta dell’iceberg e, oltretutto, riguarda una questione che è puramente teorica, a guardare le statistiche. Di fatto la separazione delle carriere c’è già. Perché dunque concentrare la discussione pubblica sulla riforma in atto esclusivamente su questo tema?

Contro la retorica populista

La risposta è chiara. Perché la separazione delle carriere è un argomento tipicamente populista: s’indirizza contro una (presunta) concentrazione di potere, allude al complottismo (se i magistrati stanno insieme, è chiaro che si favoriscono tra loro), soprattutto semplifica e rimuove la sostanza sia di questa riforma sia del sogno berlusconiano.

Personalmente, il primo dei buoni propositi per i prossimi mesi sarà proprio questo. Mi rifiuterò di parlare della separazione delle carriere e parlerò soltanto dell’attacco diretto ed eversivo alla separazione dei poteri. Starò ben attento a non cadere nella trappola: bisogna riportare con chiarezza e semplicità al centro dell’attenzione la vera posta in gioco, che non è semplicemente tecnica, ma politica.

Ma c’è una questione che vorrei sottolineare e che riguarda il centro sinistra. Questa riforma ci fa velocemente tornare su un terreno politico che abbiamo frequentato fino a poco tempo fa. Non solo all’orizzonte prossimo si affaccia un nuovo referendum, ma non dovremo confrontarci con la spada di Damocle del quorum. Una grandissima tentazione: tornare sul luogo di un recente delitto e poter subito riscattarne la delusione. In verità, mi pare davvero difficile prevedere come possa finire questo referendum. Andranno a votare i pochi ideologizzati e prevarrà ancora una volta la resistenza costituzionale contro il disinteresse dei molti?

Oppure la demagogia della separazione delle carriere produrrà la reazione scomposta di tante persone che voteranno a favore della riforma accecati dal desiderio di punire alcuni potenti – in questo caso i giudici – senza vedere che così facendo stanno solo rafforzando il potere dell’esecutivo? Abbiamo tempo per capire ciò che accadrà. Ma fin d’ora mi sento di portare all’attenzione dei lettori due considerazioni.

I due passi falsi

La prima è che questa riforma sta già mettendo in difficoltà anche il centro sinistra. Perché le posizioni prese da Azione e da Italia Viva nella discussione parlamentare non possono essere minimizzate.

Esse – nonostante i distinguo – sembrano cadere nella trappola di cui ho parlato poco fa, riportando al centro ciò che non è al centro, cioè la separazione delle carriere. E in questo modo tacendo rispetto alla gravità delle riforme costituzionali. Per essere più chiari: in questo caso non si tratta di preferire tattiche diverse di gioco. Si tratta piuttosto di non opporsi al cambiamento radicale delle regole del gioco.

E le nuove regole vanno tutte verso la stessa direzione: trasformare la democrazia parlamentare in democrazia esecutiva. Personalmente, credo che opporsi a questa trasformazione dovrebbe essere un principio non negoziabile all’interno del centro sinistra. Stiamo giocando lo stesso gioco? Temo di no. Forse abbiamo in mente due giochi completamente differenti. Solo che ciò che chiamo gioco non è che la natura stessa della nostra democrazia.

La seconda è che non possiamo cadere per l’ennesima volta nella scorciatoia referendaria per eludere la costruzione politica del centro sinistra. In fondo è un corollario della prima considerazione: piuttosto che affrontare i nodi politici su cui fondare una vera alleanza, il referendum può essere ancora una volta un diversivo.

A volte il centrosinistra è come un matrimonio perennemente in crisi nel quale però si rimanda sempre la discussione con la scusa di un’urgenza.

Intendiamoci, non ho idea se quella crisi sia irreversibile o se si possa ripartire più uniti di prima, quel che so è che se non affrontiamo i nodi irrisolti stiamo semplicemente rimandando il momento della resa dei conti, che prima o poi arriverà. Quei nodi si possono sciogliere solo politicamente, non per via referendaria. Spero proprio che nei prossimi mesi ce lo ricorderemo.

